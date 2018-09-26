Игра Diablo превратится в анимационный сериал

Популярную серию игр Diablo
адаптирует Netflix в виде анимационного сериала, уверяет Comicbook
.
Сценаристом экранизации выступит Эндрю Косби
, на чьём счету работа над перезапуском «Хеллбоя»
.
Игра Diablo в жанре Action/RPG была выпущена в свет Blizzard Entertainment в 1996 году. Игроки управляли главным героем, который мог быть воином, магом или разбойником. По сюжету он путешествует по подземельям, где полным-полно всевозможных чудовищ, с целью найти и уничтожить Диабло. Серия включает в себя три части, последняя из которых вышла в 2012 году.
обсуждение >>