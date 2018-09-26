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Игра Diablo превратится в анимационный сериал

26 сентября
2018 год

Новости кино >>
26 сентября 2018
Популярную серию игр Diablo адаптирует Netflix в виде анимационного сериала, уверяет Comicbook.

Сценаристом экранизации выступит Эндрю Косби, на чьём счету работа над перезапуском «Хеллбоя».

Игра Diablo превратится в анимационный сериал

Игра Diablo в жанре Action/RPG была выпущена в свет Blizzard Entertainment в 1996 году. Игроки управляли главным героем, который мог быть воином, магом или разбойником. По сюжету он путешествует по подземельям, где полным-полно всевозможных чудовищ, с целью найти и уничтожить Диабло. Серия включает в себя три части, последняя из которых вышла в 2012 году.
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