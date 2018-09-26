Опубликованы характер-постеры «Тайны печати дракона»

Сиквел картины «Вий 3D» расскажет зрителям о необыкновенном, полном загадок и опасностей, путешествии англичанина Джонатана Грина, отправившегося на Дальний Восток по поручению Петра Первого – изготовить карты неизведанной части России. Долгий путь, полный невероятных приключений, приведет исследователя в Китай, где его ждет масса головокружительных открытий и неожиданных встреч.
По словам продюсера ленты Алексея Петрухина, фильм выйдет не только в российский, но и в мировой прокат: «Мы делаем по-настоящему международную историю, и надеемся, что западный зритель также оценит эту работу. Я уверен, что в данном случае, привлечение иностранных звезд дает нам возможность популяризировать отечественную историю и культуру посредством всем понятных и доступных форм, универсальным киноязыком! В этом и есть основная суть любого искусства – вдохновлять людей и давать им что-то новое! В наших планах широкий прокат в Китае, плюс значительная часть американского рынка, Европа и отдельно надо отметить Ближний Восток, который в смысле кинопроката сегодня становится очень привлекательной территорией. По сути, мы первые, кто вышел на китайский рынок не просто проката, а именно полноценного сотрудничества в производстве. Поверьте, это было очень непросто! Это колоссальный и очень нужный опыт не только для нас, а для всей индустрии в целом. Теперь мы точно знаем, кому и в чем можно доверять. Да, мы постараемся сделать максимально яркое эффектное и красивое кино, и все составляющие, включая современные технические приемы, для этого есть».
«Тайна печати дракона» появится на больших экранах России, включая IMAX, 7 февраля 2019 года.
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