Павел Прилучный и Агата Муцениеце оказались «В клетке»

По сюжету в Калининград одновременно возвращаются отец и сын Евдокимовы: Сергей, по прозвищу Волчок (Прилучный) вышел после семи лет тюрьмы по 228 статье; его отец, Алексей Евдокимов (Епифанцев), сбежал в родной город от проблем в Москве. Сергей, вернувшись домой, не понимает, как жить дальше – он обнаруживает, что мать окончательно спилась, а бывшая любовь Ольга (Муцениеце) его уже и не ждала. Кажется, только младший брат Женя счастлив видеть Волчка. А еще Дилер – бывший одноклассник, который за те несколько лет, что Сергей провёл в колонии, поднялся от простого барыги до мафиози средней руки. С момента встречи отца и сына начнётся история о преодолении семейных травм, боли и зависимости. Им предстоит выбирать между долгом и любовью, между жизнью и смертью.
фото: Пресс-служба телеканала НТВ
«Сергей – это закрытый в себе человек, пытающийся найти справедливость в этом мире. Он боец смешанных единоборств, и к будущим сценам боёв я готовлюсь каждый день. Если руками работать у меня получается, так как есть в этом большой опыт, то в остальном - всё как будто бы заново и это не просто», – рассказал Павел Прилучный.
Агата Муцениеце играет бывшую возлюбленную героя Павла Прилучного – Ольгу. У девушки растёт сын Тимофей – это сын Сергея, но она не спешит раскрывать этот секрет. Внутренне Оля готова начать всё сначала с Сергеем – но за годы одиночества, когда ей приходилось поднимать сына одной, работать, пытаться уживаться с пьющими родителями, Ольга привыкла никому не доверять, надеясь только на себя.
«Моя героиня похожа на меня только тем, что её сына тоже зовут Тимофей – более ничем. Есть ещё небольшое пересечение, но оно не сказывается на моём характере и не сказывается на Ольге – у меня отец был алкоголик, но я была очень маленькой и те времена не очень помню. А Ольга живёт в этих обстоятельствах с пьющим отцом уже во взрослой жизни. Мне нравится, что она боец. И несмотря на те условия, в которые она втиснута, Оля борется, верит в лучшее и ждёт перемен. Я сама всегда пребываю в таком состоянии – всегда хочу куда-то двигаться», – поделилась актриса.
Съёмки сериала «В клетке» пройдут в Москве и в Калининграде.
обсуждение >>