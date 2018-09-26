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Продолжаются съёмки сериала «ИП Пирогова»

26 сентября
2018 год

Новости кино >>
26 сентября 2018
Продолжаются съёмки нового комедийного сериала «ИП Пирогова» с Еленой Подкаминской в роли очаровательной домохозяйки Веры, посвятившей себя семье и кулинарии. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Супер».

Продолжаются съёмки сериала «ИП Пирогова»
фото: Пресс-служба телеканала «Супер»

По сюжету жизнь Веры размеренно катится по рельсам семейного счастья, пока измена мужа не заводит эти рельсы в тупик. Выставив неверного супруга из дома, главная героиня лишается не только доверия к мужчинам, но и средств к существованию. Тут самое время впасть в депрессию, но врождённая предприимчивость и талант к кондитерскому искусству внезапно открывают для Веры мир индивидуального предпринимательства. Оказалось, сладкий бизнес способен приносить хороший доход. Теперь вчерашней домохозяйке предстоит освоиться в роли бизнес-вумен, развить свой сТОРТап и заодно наладить личную жизнь.

«Меня сразу заинтересовал данный проект, ибо степень доверия, любви и абсолютной авторитетности к компании Yellow, Black and White для меня настолько высока, что вопрос моей готовности включиться в любую их затею всегда очевиден и однозначен. Образ новой героини привлёк меня, прежде всего, своей почти полной противоположностью образу моей былой Виктории Сергеевны. Одно только то, что Вера – счастливая домохозяйка и в качестве хобби печёт тортики – говорит о многом. Но в скором времени с ней произойдёт ряд непредвиденных событий, которые в один миг перевернут её жизнь», – поведала о своей героине Елена Подкаминская.

Продолжаются съёмки сериала «ИП Пирогова»
фото: Пресс-служба телеканала «Супер»

«Мы не дали возможности Лене Подкаминской готовить в нашем предыдущем проекте на кулинарную тему, поэтому здесь она оторвётся по полной. Но, конечно, "ИП Пирогова" – это история не про тортики, а про людей, оказавшихся в непростой ситуации. Мы объединили историю женщины с витавшей в воздухе темой домашнего кондитерства – получилась "ИП Пирогова"», – рассказывает генеральный продюсер сериала Виталий Шляппо.

«"ИП Пирогова" – это история современной женщины, которая довольно долго живёт под крылом мужа и в какой-то момент у неё появляется возможность показать своё "я". На главную роль мы не рассматривали никого, кроме Елены Подкаминской. Елена – прекрасная, она чудесно чувствует драму и прекрасно работает в комедии. Я думаю, Лена к этой роли готовилась всю жизнь. Она любила, любит и будет любить, а наша история, в первую очередь, про любовь», – говорит режиссёр Антон Маслов.

В сериале также снимаются Александр Панкратов-Чёрный, Данила Дунаев, Ксения Теплова, Василина Юсковец, Елена Валюшкина и другие актёры. Премьера на телеканале «Супер» запланирована на 2019 год.
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Продолжаются съёмки сериала «ИП Пирогова» фотографии
Продолжаются съёмки сериала «ИП Пирогова» фотографии
Продолжаются съёмки сериала «ИП Пирогова» фотографии
Продолжаются съёмки сериала «ИП Пирогова» фотографии
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