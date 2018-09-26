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Джеймс Ван адаптирует для американского зрителя «Поезд в Пусан»

26 сентября
2018 год

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26 сентября 2018
У южнокорейского хоррора «Поезд в Пусан» появится англоязычный ремейк.

Согласно Deadline, права на голливудскую версию приобрела студия New Line Cinema. Сценаристом будущей ленты назначен автор «Оно» Гэри Доберман, который также числится в качестве продюсера наряду с Джеймсом Ваном.


Оригинал Ёна Сан-Хо повествует о пассажирах скоростного поезда, столкнувшихся с зомби-апокалипсисом.

Первый показ фильма состоялся вне конкурса на 69-м Каннском кинофестивале. В Южной Корее фильму удалось заработать свыше 80 миллионов долларов, а прокатный успех в Малайзии, Гонконге и Сингапуре позволил картине стать самой кассовой корейской кинолентой в истории.

Тем временем сам Ён Сан-Хо разрабатывает сиквел «Поезда в Пусан». Съёмки запланированы на первую половину 2019 года.
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