Джеймс Ван адаптирует для американского зрителя «Поезд в Пусан»

У южнокорейского хоррора «Поезд в Пусан»
появится англоязычный ремейк.
Согласно Deadline
, права на голливудскую версию приобрела студия New Line Cinema. Сценаристом будущей ленты назначен автор «Оно» Гэри Доберман
, который также числится в качестве продюсера наряду с Джеймсом Ваном
.
Оригинал Ёна Сан-Хо
повествует о пассажирах скоростного поезда, столкнувшихся с зомби-апокалипсисом.
Первый показ фильма состоялся вне конкурса на 69-м Каннском кинофестивале. В Южной Корее фильму удалось заработать свыше 80 миллионов долларов, а прокатный успех в Малайзии, Гонконге и Сингапуре позволил картине стать самой кассовой корейской кинолентой в истории.
Тем временем сам Ён Сан-Хо разрабатывает сиквел «Поезда в Пусан». Съёмки запланированы на первую половину 2019 года.
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