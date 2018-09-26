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Джессика Рот устроит кровавый День Святого Валентина

26 сентября
2018 год

Новости кино >>
26 сентября 2018
Объявлена дата релиза сиквела хоррора Кристофера Лэндона «Счастливого дня смерти». Как сообщает Variety, Blumhouse и Universal Pictures выпустят картину в День Святого Валентина, 14 февраля 2019 года.

Джессика Рот устроит кровавый День Святого Валентина

В продолжении сыграют звёзды первой части Джессика Рот и Израэль Бруссар, а компанию им составят Сурадж Шарма и Сара Яркин, которым достанутся новые герои.

Если старт новой хоррор-серии представлял собой пугающую версию «Дня сурка», то вторая лента, по словам Лэндона, будет отсылать к культовой фантастической картине «Назад в будущее». Заодно режиссёр приоткроет завесу тайны над временной аномалией, преследующей Три Гелбман.
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