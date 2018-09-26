Джессика Рот устроит кровавый День Святого Валентина

Объявлена дата релиза сиквела хоррора Кристофера Лэндона «Счастливого дня смерти»
. Как сообщает Variety
, Blumhouse и Universal Pictures выпустят картину в День Святого Валентина, 14 февраля 2019
года.
В продолжении сыграют звёзды первой части Джессика Рот
и Израэль Бруссар
, а компанию им составят Сурадж Шарма
и Сара Яркин
, которым достанутся новые герои.
Если старт новой хоррор-серии представлял собой пугающую версию «Дня сурка»
, то вторая лента, по словам Лэндона, будет отсылать к культовой фантастической картине «Назад в будущее»
. Заодно режиссёр приоткроет завесу тайны над временной аномалией, преследующей Три Гелбман.
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