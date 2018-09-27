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Любить по-польски: Павел Павликовский о сложных отношениях после войны

27 сентября
2018 год

Новости кино >>
27 сентября 2018
В сети появился трейлер драмы «Холодная война» оскароносного польского режиссёра Павла Павликовского («Ида»). Лента получила приз 71-го Каннского международного кинофестиваля за лучшую режиссуру.


«Холодная война» рассказывает историю большой и трудной любви двоих людей, которые не могут быть вместе и не могут быть друг без друга. Молодая танцовщица Зуля и музыкант Виктор знакомятся на руинах послевоенной Польши. Разное происхождение и несхожие темпераменты – кажется, что они совершенно не совместимы. И все же им никуда друг от друга не деться. На протяжении лет они расстаются и встречаются вновь и вновь – в Берлине, Югославии и Париже... На пути их любви встают политика, превратности судьбы и их собственные недостатки, но ничто не в силах разорвать связь двух сердец.

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В картине сыграли Иоанна Кулиг, Томаш Кот, Борис Шиц, Агата Кулеша, Жанна Балибар, Яцек Розенек, Седрик Кан, Мартин Будны, Филип Ленковски, Адам Воронович, Адам Ференци, Адам Шишковский, Кшиштоф Матерна и другие актёры.

В отечественном прокате «Холодная война» стартует 15 ноября 2018 года.
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Любить по-польски: Павел Павликовский о сложных отношениях после войны фотографии
Любить по-польски: Павел Павликовский о сложных отношениях после войны фотографии
Любить по-польски: Павел Павликовский о сложных отношениях после войны фотографии
Любить по-польски: Павел Павликовский о сложных отношениях после войны фотографии
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