Любить по-польски: Павел Павликовский о сложных отношениях после войны

В сети появился трейлер драмы «Холодная война»
оскароносного польского режиссёра Павла Павликовского
(«Ида»
). Лента получила приз 71-го Каннского международного кинофестиваля за лучшую режиссуру.
«Холодная война» рассказывает историю большой и трудной любви двоих людей, которые не могут быть вместе и не могут быть друг без друга. Молодая танцовщица Зуля и музыкант Виктор знакомятся на руинах послевоенной Польши. Разное происхождение и несхожие темпераменты – кажется, что они совершенно не совместимы. И все же им никуда друг от друга не деться. На протяжении лет они расстаются и встречаются вновь и вновь – в Берлине, Югославии и Париже... На пути их любви встают политика, превратности судьбы и их собственные недостатки, но ничто не в силах разорвать связь двух сердец.
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В картине сыграли Иоанна Кулиг
, Томаш Кот
, Борис Шиц
, Агата Кулеша
, Жанна Балибар
, Яцек Розенек
, Седрик Кан
, Мартин Будны
, Филип Ленковски
, Адам Воронович
, Адам Ференци
, Адам Шишковский
, Кшиштоф Матерна
и другие актёры.
В отечественном прокате «Холодная война»
стартует 15 ноября 2018 года.
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