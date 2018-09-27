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На фестивале «КРОК» отметят юбилеи мультфильмов «Остров сокровищ» и «Трое из Простоквашино»

27 сентября
2018 год

Новости кино >>
27 сентября 2018
ХХV Международный фестиваль анимационных фильмов «КРОК» состоится с 30 сентября по 8 октября и пройдёт по маршруту: Москва – Углич – Мышкин – Ярославль – Нижний Новгород – Казань – Чебоксары – Нижний Новгород. В конкурсную программу юбилейного смотра вошли 130 фильмов из 42 стран. Всего же на селекцию было подано 1312 заявок из 64 стран. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

На фестивале «КРОК» отметят юбилеи мультфильмов «Остров сокровищ» и «Трое из Простоквашино»
фото: Пресс-служба фестиваля

В Ярославле участники смотра смогут побывать в гостях у обладателя премии Оскар, режиссёра Александра Петрова и на мероприятиях в КЗЦ «Миллениум». В Угличе ожидает традиционная встреча с юными зрителями Углича. В этом году при поддержке члена Оргкомитета фестиваля Чулпан Хаматовой Генеральная Дирекция «КРОКа» составляла маршрут специально с учётом прибытия в Казань. Исторические достопримечательности, архитектура и национальные традиции производят неизгладимое впечатление, как на российских участников, так и многочисленных зарубежных гостей «КРОКа», представителей более 50 стран мира. Маститые режиссёры, легендарные художники и любимые артисты встретятся со зрителями, выступят перед детьми и взрослыми с мастер-классами, концертами и увлекательными рассказами о профессии, покажут новые и любимые старые мультфильмы.

От России участниками конкурса стали Анна Юдина («Коля и старушки»), Надя Федотова («Игра в людей»), Иван Максимов, Наталья Грофпель, Мария Якушина, Андрей Бахурин, Игорь Мельников, Ашот Мефодин, Катерина Милославская, Женя Надотчей, Наташа Данилевская, Сашка Веселов («Старушка-жизнь vs Старушка-смерть»), Роман Соколов («Теория заката»), Лиза Астрецова («Грустная штангистка»), Наталья Мирзоян («Пять минут до моря»), Анна Кузина («Снегозавр»), Екатерина Филиппова («Хоботёнок»), Антон Дьяков («Виват мушкетёры»), Татьяна Мошкова («Кокоша»), Ира Эльшанская («Белоснежье»), Алексей Туркус, Алексей Шелманов («Суета сует»), Анастасия Мелихова («Первый гром»), Мария Конева («Вдоль и поперёк»), Галина Голубева («А как наши космонавты»), Саша Свирский (Lavo), Сергей Рябов («6:1»), Светлана Андрианова («Жил-был дом»), Светлана Филиппова («Митина любовь»), Нина Бисярина («Остановка»), Надя Мира («ЛОР. Проект Доверие»), Евгения Голубева («Хочу жить в зоопарке»), Владимир Сахновский («Бодо Бородо», серия «Буквы "А" и "О"»), Полина Кампиони («Баттерфляй») и Александр Петров («Заставка "Киностудии КИТ"»).

Страны-участницы фестиваля «Крок-2018»: Австралия, Австрия, Беларусь, Бельгия, Болгария, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Германия, Грузия, Дания, Индия, Испания, Италия, Канада, Китай, Колумбия, Литва, Нидерланды, Польша, Португалия, Сербия, Словения, США, Тайвань, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Швейцария, Эквадор, Эстония, ЮАР, Южная Корея, Япония и другие. В международное жюри вошли режиссёры Александр Бубнов (Болгария-Украина), Дмитрий Геллер (Россия), Ру Кувахата (США-Япония), Жорж Швицгебель (Швейцария) и Якоб Шу (Германия).

На фестивале «КРОК» отметят юбилеи мультфильмов «Остров сокровищ» и «Трое из Простоквашино»
фото: Пресс-служба фестиваля

Традиционно фестивальные кинопоказы насыщены ретроспективами и юбилейными программами. Организаторы подготовили специальную программу фильмов – обладателей Гран-При «КРОКа» с момента рождения фестиваля. «КРОК» отметит 65-летие кукольного объединения студии «Союзмультфильм», 30-летие анимационной студии «Пилот», 25-летие анимационной студии «Шар», а также юбилеи любимых фильмов «Путешествие муравья» Эдуарда Назарова, «Остров сокровищ» Давида Черкасского, «Мы женщины» Елены Касавиной, Людмилы Ткачиковой, Сергея Кушнерова, «Трое из Простоквашино» Владимира Попова, «Шпионские страсти» Ефима Гамбурга, «Малыш и Карлсон» Бориса Степанцева и «Фильм, фильм, фильм» Фёдора Хитрука.

Торжественная церемония открытия состоится 30 сентября в 19:30 в столичном Центральном доме кинематографистов. Церемония награждения победителей состоится 6 октября в 19:00 в казанском КЦ «Московский». На закрытие особое значение придаётся специальному призу имени Александра Татарского «Пластилиновая ворона», который вручается «За высший пилотаж».
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