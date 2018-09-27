Брайан Декарт и Амелия Роуз Блэр посетят Comic Con Russia

Актёры Брайан Декарт
и Амелия Роуз Блэр
, исполнившие главные роли в игре Дэвида Кейджа Detroit: Become Human
, станут специальными гостями фестиваля Comic Con Russia. 5
, 6
и 7 октября
они выступят на главной сцене конвента, встретятся с фанатами, а также проведут фото- и автограф-сессии, сообщает пресс-служба Comic Con Russia и «ИгроМира».
Брайан Декарт сыграл в популярном интерактивном триллере Detroit: Become Human андроида Коннора, детектива на службе полиции Детройта. На его счету также роли в «Настоящей крови»
, «Красавице и чудовище»
и других телешоу.
Амелия Роуз Блэр снималась в сериалах «Менталист»
, «Анатомия страсти»
, «Крик»
, а также в приключенческом шутере Quantum Break
. В игре Detroit: Become Human актриса предстала в образе андроида модели «Трейси».
Comic Con Russia пройдёт в Москве с 4
по 7 октября
в павильоне №1 на территории «Крокус Экспо». Одновременно с фестивалем пройдёт тринадцатая выставка интерактивных развлечений «ИгроМир».
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