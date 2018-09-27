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Брайан Декарт и Амелия Роуз Блэр посетят Comic Con Russia

27 сентября
2018 год

Новости кино >>
27 сентября 2018
Актёры Брайан Декарт и Амелия Роуз Блэр, исполнившие главные роли в игре Дэвида Кейджа Detroit: Become Human, станут специальными гостями фестиваля Comic Con Russia. 5, 6 и 7 октября они выступят на главной сцене конвента, встретятся с фанатами, а также проведут фото- и автограф-сессии, сообщает пресс-служба Comic Con Russia и «ИгроМира».

Коннор / Трейси

Брайан Декарт сыграл в популярном интерактивном триллере Detroit: Become Human андроида Коннора, детектива на службе полиции Детройта. На его счету также роли в «Настоящей крови», «Красавице и чудовище» и других телешоу.

Амелия Роуз Блэр снималась в сериалах «Менталист», «Анатомия страсти», «Крик», а также в приключенческом шутере Quantum Break. В игре Detroit: Become Human актриса предстала в образе андроида модели «Трейси».

Comic Con Russia пройдёт в Москве с 4 по 7 октября в павильоне №1 на территории «Крокус Экспо». Одновременно с фестивалем пройдёт тринадцатая выставка интерактивных развлечений «ИгроМир».
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Брайан Декарт и Амелия Роуз Блэр посетят Comic Con Russia фотографии
Брайан Декарт и Амелия Роуз Блэр посетят Comic Con Russia фотографии
Коннор
Трейси
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