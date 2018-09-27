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Мэри Элизабет Уинстэд и Джерни Смоллетт-Белл стали «Хищными птицами»

27 сентября
2018 год

Новости кино >>
27 сентября 2018
Мэри Элизабет Уинстэд и Джерни Смоллетт-Белл сыграют в кинокомиксе DC «Хищные птицы» (Birds of Prey), которому присвоен рейтинг R.

Согласно Variety, роль Хелены Бертинелли (она же Охотница) отдали Уинстэд, а Смоллетт-Белл предстанет в образе Чёрной Канарейки (в миру Дина Лэнс).

Мэри Элизабет Уинстэд и Джерни Смоллетт-Белл стали «Хищными птицами»
фото: theplaylist.net

Компанию Харли Квинн в исполнении Марго Робби также составят Кассандра Кэйн и детектив нетрадиционной ориентации Рене Монтойя, служащая в Готэмской полиции. Противостоять им будет некий враг супергероя в костюме мыши, которому до сих пор не давали блеснуть в полнометражном кино.

Режиссёром ленты числится Кэти Ян. Продюсерская команда состоит из Робби, Сью Кролл и Брайана Анклесса. Релиз запланирован на 7 февраля 2020 года.
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Мэри Элизабет Уинстэд и Джерни Смоллетт-Белл стали «Хищными птицами» фотографии
Мэри Элизабет Уинстэд и Джерни Смоллетт-Белл стали «Хищными птицами» фотографии
Мэри Элизабет Уинстэд и Джерни Смоллетт-Белл стали «Хищными птицами» фотографии
Мэри Элизабет Уинстэд и Джерни Смоллетт-Белл стали «Хищными птицами» фотографии
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