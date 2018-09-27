Мэри Элизабет Уинстэд и Джерни Смоллетт-Белл стали «Хищными птицами»

Мэри Элизабет Уинстэд
и Джерни Смоллетт-Белл
сыграют в кинокомиксе DC «Хищные птицы»
(Birds of Prey), которому присвоен рейтинг R.
Согласно Variety
, роль Хелены Бертинелли (она же Охотница) отдали Уинстэд, а Смоллетт-Белл предстанет в образе Чёрной Канарейки (в миру Дина Лэнс).
Компанию Харли Квинн в исполнении Марго Робби
также составят Кассандра Кэйн и детектив нетрадиционной ориентации Рене Монтойя, служащая в Готэмской полиции. Противостоять им будет некий враг супергероя в костюме мыши, которому до сих пор не давали блеснуть в полнометражном кино.
Режиссёром ленты числится Кэти Ян
. Продюсерская команда состоит из Робби, Сью Кролл
и Брайана Анклесса
. Релиз запланирован на 7 февраля 2020
года.
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