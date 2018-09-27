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Тони Джа и Рон Перлман сыграют в киноадаптации игры Monster Hunter

27 сентября
2018 год

Новости кино >>
27 сентября 2018
Рон Перлман, Тони Джа («Онг Бак») и рэпер Ти Ай Харрис присоединились к Милле Йовович в киноадаптации серии видеоигр Monster Hunter, которую поставит её муж Пол Уильям Скотт Андерсон.

Как уточняет THR, Йовович сыграет героиню по имени Артемис, а Джа превратится в Охотника.

Ти Ай Харрис / Тони Джа / Рон Перлман
фото: joblo.com

Продюсерами будущей ленты, чей бюджет составит 60 миллионов долларов, выступают Джереми Болт и Роберт Калцер. Старт съёмок запланирован в Южной Африке на октябрь.

Оригинал, чья первая часть вышла в 2004 году, рассказывает об обывателе, который внезапно узнаёт, что он потомок древнего рода охотников на чудовищ. По мифологии игры давным-давно монстры терроризировали человечество, и для их истребления прибегали к услугам специальных людей — героев. Потом чудовища исчезли, герои тоже вымерли, но в один ужасный день мифические существа вернутся, а человечество окажется неподготовленным.
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