Тони Джа и Рон Перлман сыграют в киноадаптации игры Monster Hunter

Рон Перлман
, Тони Джа
(«Онг Бак»
) и рэпер Ти Ай Харрис
присоединились к Милле Йовович
в киноадаптации серии видеоигр Monster Hunter
, которую поставит её муж Пол Уильям Скотт Андерсон
.
Как уточняет THR
, Йовович сыграет героиню по имени Артемис, а Джа превратится в Охотника.
Продюсерами будущей ленты, чей бюджет составит 60
миллионов долларов, выступают Джереми Болт
и Роберт Калцер
. Старт съёмок запланирован в Южной Африке на октябрь.
Оригинал, чья первая часть вышла в 2004 году, рассказывает об обывателе, который внезапно узнаёт, что он потомок древнего рода охотников на чудовищ. По мифологии игры давным-давно монстры терроризировали человечество, и для их истребления прибегали к услугам специальных людей — героев. Потом чудовища исчезли, герои тоже вымерли, но в один ужасный день мифические существа вернутся, а человечество окажется неподготовленным.
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