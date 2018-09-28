Сёстры делят мужчину в последнем фильме Веры Глаголевой

Кино-театр.ру представляет трейлер драмы «Не чужие»
- последнего режиссёрского проекта Веры Глаголевой
, которая ушла из жизни в августе 2017 года. Фильм, снятый по пьесе «Глиняная яма» Ольги Погодиной-Кузминой
, получил награду за лучший актерский ансамбль на фестивале «Евразийский мост».
В русской глубинке жизнь словно застыла в 90-х годах. Здесь можно спрятаться от тревог большого мира, залечить душевные раны. Так рассуждает Мила, решив возвратиться в дом матери после неудачной попытки «покорить Москву». Тем временем ее сестра Галя выходит замуж за Рустама, молодого красавца из Средней Азии. Он становится причиной нешуточных страстей между сестрами. Участников этой семейной драмы ожидает страшное прозрение.
«… Мы взяли эту тему не только потому, что это актуально, а еще и потому, что это, прежде всего человеческая драма
, - рассказала Вера Глаголева в одном из последних интервью, - Она позволяет задуматься над тем, почему близкие люди не могут найти язык общения между собой, и мой главный посыл в этой истории – найти и показать то, что их всех может объединить!
»
Главные роли в картине исполнили Татьяна Владимирова
, Санжар Мади
, Анна Капалева
, Лилия Волкова
, Дмитрий Кривочуров
, Иван Титяев
, Пётр Терещенко
, Ольга Прихудайлова
, Бибигуль Суюншалина
, Махаббат Саркытбаева
и Азамат Шаргынов
.
Съемки ленты проходили в Тульской области, близ города Алексин, где расположен необходимый по сюжету глиняный карьер (Парсуковский).
«…Мне очень хотелось, чтобы эту картину сняла Вера
, - поделилась продюсер Наталия Иванова
, - потому что она, как своеобразный режиссер, по-своему расскажет эту жесткую социальную историю и обязательно покажет нам художественное кино. Неблагополучная семья - это болевая точка любого общества, она отражает в себе все самые острые проблемы нашей жизни. Очень хочу, чтобы зритель сопереживал нашим героям, потому что каждый из них, как и любой человек на этой земле, заслуживает счастья и любви. Преждевременный уход Веры поставил точку в нашей работе и дружбе, но я благодарна судьбе за то, что она была в моей жизни, и мы вместе делали наши фильмы, всякий раз погружаясь в этот увлекательный процесс честно и с душой
».
На больших экранах фильм «Не чужие»
стартует 15 ноября 2018 года.
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