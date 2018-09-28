Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Сёстры делят мужчину в последнем фильме Веры Глаголевой

28 сентября
2018 год

Новости кино >>
28 сентября 2018
Кино-театр.ру представляет трейлер драмы «Не чужие» - последнего режиссёрского проекта Веры Глаголевой, которая ушла из жизни в августе 2017 года. Фильм, снятый по пьесе «Глиняная яма» Ольги Погодиной-Кузминой, получил награду за лучший актерский ансамбль на фестивале «Евразийский мост».


В русской глубинке жизнь словно застыла в 90-х годах. Здесь можно спрятаться от тревог большого мира, залечить душевные раны. Так рассуждает Мила, решив возвратиться в дом матери после неудачной попытки «покорить Москву». Тем временем ее сестра Галя выходит замуж за Рустама, молодого красавца из Средней Азии. Он становится причиной нешуточных страстей между сестрами. Участников этой семейной драмы ожидает страшное прозрение.

«… Мы взяли эту тему не только потому, что это актуально, а еще и потому, что это, прежде всего человеческая драма, - рассказала Вера Глаголева в одном из последних интервью, - Она позволяет задуматься над тем, почему близкие люди не могут найти язык общения между собой, и мой главный посыл в этой истории – найти и показать то, что их всех может объединить!»

Главные роли в картине исполнили Татьяна Владимирова, Санжар Мади, Анна Капалева, Лилия Волкова, Дмитрий Кривочуров, Иван Титяев, Пётр Терещенко, Ольга Прихудайлова, Бибигуль Суюншалина, Махаббат Саркытбаева и Азамат Шаргынов.

Съемки ленты проходили в Тульской области, близ города Алексин, где расположен необходимый по сюжету глиняный карьер (Парсуковский).

«…Мне очень хотелось, чтобы эту картину сняла Вера, - поделилась продюсер Наталия Иванова, - потому что она, как своеобразный режиссер, по-своему расскажет эту жесткую социальную историю и обязательно покажет нам художественное кино. Неблагополучная семья - это болевая точка любого общества, она отражает в себе все самые острые проблемы нашей жизни. Очень хочу, чтобы зритель сопереживал нашим героям, потому что каждый из них, как и любой человек на этой земле, заслуживает счастья и любви. Преждевременный уход Веры поставил точку в нашей работе и дружбе, но я благодарна судьбе за то, что она была в моей жизни, и мы вместе делали наши фильмы, всякий раз погружаясь в этот увлекательный процесс честно и с душой».

На больших экранах фильм «Не чужие» стартует 15 ноября 2018 года.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Фильмы Глаголевой и Карас получили призы на фестивале в Ялте
Последний фильм Веры Глаголевой выйдет в прокат осенью
Умерла Вера Глаголева
Поиск по меткам
Российские фильмыТрейлер
персоны
Татьяна ВладимироваЛилия ВолковаВера ГлаголеваНаталия ИвановаАнна КапалеваДмитрий КривочуровСанжар МадиОльга Погодина-КузминаОльга ПрихудайловаМахаббат СаркытбаеваБибигуль СуюншалинаПётр ТерещенкоИван ТитяевАзамат Шаргынов
фильмы
Не чужие

фотографии >>
Сёстры делят мужчину в последнем фильме Веры Глаголевой фотографии
Сёстры делят мужчину в последнем фильме Веры Глаголевой фотографии
Сёстры делят мужчину в последнем фильме Веры Глаголевой фотографии
Сёстры делят мужчину в последнем фильме Веры Глаголевой фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Александр Коваль
26 сентября ушёл из жизни режиссёр Александр Коваль.
Людмила Любимова
24 сентября ушла из жизни актриса Людмила Любимова.
Августа Кленчина
23 сентября ушла из жизни актриса Августа Кленчина.

День рождения >>

Керим Аннанов
Александр Голобородько
Наталья Данилова (II)
Денис Жариков
Владимир Зайцев
Алексей Ильин
Яна Крайнова
Александра Платонова (II)
Владимир Турчинский
Брижит Бардо
Хилари Дафф
Сильвия Кристель
Марчелло Мастроянни
Кирстен Праут
Мира Сорвино
Наоми Уоттс
все родившиеся 28 сентября >>

Афиша кино >>

Непрощённый
драма, социальная драма
Россия, 2018
Книжный магазин
драма, экранизация
Великобритания, Германия, Испания, 2017
Профессионал
криминальный фильм, мелодрама, приключения, триллер
Германия, Канада, США, 2018
3 дня с Роми Шнайдер
биография, драма
Австрия, Германия, Франция, 2018
Игрушки для взрослых
боевик, комедия, криминальный фильм
США, 2018
Мотылёк
драма, криминальный фильм, мистика, экранизация
Испания, США, Чехия, 2017
Поиск
триллер
США, 2018
Похитители носков
приключения, семейное кино, сказка
Словакия, Хорватия, Чехия, 2016
Руби и Повелитель воды
приключения, семейное кино
Китай, 2018
Сердце мира
драма
Литва, Россия, 2018
Тайна дома с часами
мистика, триллер, фильм ужасов, фэнтези
США, 2018
Хэллфест
фильм ужасов
США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

«Акварели»
Ролики фильмов
«Акварели»
Случайный роман невольно погружает девушку в жизнь семьи Васильцовых — богатой и влиятельной, хранящей мрачные тайны.
1 комментарий