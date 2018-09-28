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Наоми Уоттс исполнилось 50 лет

28 сентября
2018 год

Новости кино >>
28 сентября 2018
Сегодня, 28 сентября, отмечает своё 50-летие популярная англо-австралийская и американская киноактриса, продюсер, посол доброй воли ЮНЭЙДС Наоми Уоттс, запомнившаяся зрителям по ролям в фильмах «Малхолланд Драйв», «Звонок» и «Кинг Конг».

Наоми Уоттс исполнилось 50 лет

Наоми Эллен Уоттс родилась 28 сентября 1968 года в британском городе Шорхэйме (графство Кент) в семье Питера и Мив (Мифэнви) Уоттс. Её отец, звукорежиссёр рок-группы Pink Floyd, умер, когда Наоми было семь лет. После этого семья (старший брат Наоми Бенджамин — ныне известный фотограф) объездила пол-Англии и в конце концов переехала в Австралию. Будущей звезде к тому времени исполнилось 14.

Страстью к лицедейству Наоми заразилась в детстве от матери, игравшей в местном любительском театре. Закончив школу актёрского мастерства, она посещала многочисленные прослушивания, где и встретила Николь Кидман, ставшей её лучшей подругой. Кинодебют актрисы состоялся ещё в 1986-м, когда она получила небольшую роль в картине «Для любви в одиночестве». В 18 лет решила попробовать себя в роли модели и нанялась через агентство на работу в Японии. Через год она осознала, что ей это не подходит, и устроилась корреспондентом в журнале мод. Последнее подтолкнуло Наоми к решению быть актрисой.

«Флирт»

В Австралии Уоттс сыграла небольшие роли во «Флирте» Джона Дуигана с Николь Кидман и Тэнди Ньютон, а также в минисериале, где компанию ей составил Рассел Кроу. Через пару лет Дуиган пригласил Наоми в следующий свой фильм «Широкое Саргасово море», после которого молодая актриса отправилась в Лос-Анджелес. Её первым голливудским опытом стал «Дневной спектакль», за ним последовали роли в фильмах «Танкистка», «Дети кукурузы-IV», «Опасная красота», «Странная планета» и других, но все они остались незамеченными.

Слава к Наоми Уоттс пришла благодаря Дэвиду Линчу, пригласившему её на одну из главных ролей в шедевре «Малхолланд Драйв». Участие в картине принесло актрисе награду ассоциации американских кинокритиков и заслуженное внимание со стороны зрителей, критиков и профессионалов. Последующие роли — Элли Паркер в одноимённом фильме (награда на фестивале в Сандэнсе как лучшей актрисе короткометражных фильмов) и журналистки Рэйчел Келлер в дилогии Гора Вербински «Звонок» — закрепили за ней репутацию звезды.

«Малхолланд Драйв»

На счету актрисы на данный момент более 80 ролей. В новом тысячелетии она сыграла в таких фильмах и сериалах, как «Охотники за сновидениями», «Лифт» Дика Мааса, «Четверо похорон и одна свадьба» Ника Харрона, «Банда Келли» Грегора Джордана, «Развод» Джеймса Айвори, «Взломщики сердец» Дэвида О. Расселла, «21 грамм» и «Бёрдмен» Алехандро Гонсалеса Иньярриту, «Забавные игры» Михаэля Ханеке, «Кинг-Конг» Питера Джексона, «Порок на экспорт» Дэвида Кроненберга, «Останься» Марка Фостера, «Разрисованная вуаль» Джона Керрана, «Интернэшнл» Тома Тыквера, «Игра без правил» Дага Лаймана, «Дж. Эдгар» Клинта Иствуда, «Дом грёз» Джима Шеридана, «Невозможное» Хуана Антонио Байоны, «Тайное влечение» Анн Фонтен, «Внутренняя империя» и «Твин Пикс» Дэвида Линча, «Диана: История любви» Оливера Хиршбигеля, «Пока мы молоды» Ноа Боумбаха, «Море деревьев» Гаса Ван Сента, «Разрушение» Жан-Марка Валли и другие.

Обладательница 55 наград, среди которых премии Гильдии киноактёров США и Лондонского кружка кинокритиков, «Сатурн» и «Независимый дух». Встречалась с Хитом Леджером. У неё двое детей от Лива Шрайбера.
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