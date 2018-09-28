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Александр Петров сыграл самого себя у Жоры Крыжовникова

28 сентября
2018 год

Новости кино >>
28 сентября 2018
20 октября на платформе ТНТ-PREMIER состоится премьера нового сериала «Звоните ДиКаприо!» режиссёра Жоры Крыжовникова («Горько!»).


Одного из главных героев в фильме сыграл Александр Петров, и создатели обещают, что это самая драматическая роль актера, которая кардинально отличается от его предыдущих работ - возможно потому, что персонаж похож на самого артиста.

По сюжету неудачливый актер Лев всю жизнь завидовал младшему брату Егору, любимцу женщин, человеку года по версии журнала GQ. Но неожиданно, в силу непреодолимых обстоятельств, братьям придется поменяться местами.

Компанию Петрову составили Андрей Бурковский, Юлия Александрова, Юлия Хлынина, Дарья Гущина, Александра Ревенко, Антон Васильев, Анна Невская, Игорь Миркурбанов, Яна Кошкина, Наталия Потапова и Маруся Климова.
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Александр Петров сыграл самого себя у Жоры Крыжовникова фотографии
Александр Петров сыграл самого себя у Жоры Крыжовникова фотографии
Александр Петров сыграл самого себя у Жоры Крыжовникова фотографии
Александр Петров сыграл самого себя у Жоры Крыжовникова фотографии
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