Александр Петров сыграл самого себя у Жоры Крыжовникова

20 октября на платформе ТНТ-PREMIER состоится премьера нового сериала «Звоните ДиКаприо!»
режиссёра Жоры Крыжовникова
(«Горько!»
).
Одного из главных героев в фильме сыграл Александр Петров
, и создатели обещают, что это самая драматическая роль актера, которая кардинально отличается от его предыдущих работ - возможно потому, что персонаж похож на самого артиста.
По сюжету неудачливый актер Лев всю жизнь завидовал младшему брату Егору, любимцу женщин, человеку года по версии журнала GQ. Но неожиданно, в силу непреодолимых обстоятельств, братьям придется поменяться местами.
Компанию Петрову составили Андрей Бурковский
, Юлия Александрова
, Юлия Хлынина
, Дарья Гущина
, Александра Ревенко
, Антон Васильев
, Анна Невская
, Игорь Миркурбанов
, Яна Кошкина
, Наталия Потапова
и Маруся Климова
.
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