Пятнадцать проектов победили в «Баттле киношкол»

На киностудии «Амедиа» прошёл «Баттл киношкол» в формате питчинга проектов выпускников, организаторами которого выступили Ассоциация продюсеров кино и телевидения и Высшая школа кино «Арка». За два с половиной часа было презентовано 23 проекта, созданных в прошедшем учебном году. Их отбирали сами киношколы, выразившие готовность участвовать в мероприятии: Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова, Институт кино и телевидения, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, Высшая школа кино «Арка» при Высшей Школе Экономики и Академия коммуникаций WordShop. Каждое учебное заведение могло выдвинуть на питчинг не более пяти проектов. В итоге на рассмотрение жюри были представлены девять «полных метров», восемь телесериалов, три короткометражки, два веб-сериала и одна документальная лента, сообщает пресс-служба АПКиТ.
фото: Мария Фролова
В жюри вошли Сергей Сельянов, Игорь Мишин, Рауф Атамалибеков, Юлия Сумачева, Родион Павлючик, Эжен Щедрин, Нелли Яралова, Дмитрий Фикс, Ирина Смирнова, Александра Ремизова, Дмитрий Шутко, Никита Трынкин, Ольга Беленькая, Дмитрий Гнедич, Элина Столерова, Вера Попонова и Константин Закошанский. Они оценивали проекты, не зная выпускником какой киношколы является его автор. У каждого представителя кинокомпании было всего по пять карточек, то есть в ходе смотра он мог проголосовать только за пять проектов. А каждый проект мог получить не более трёх голосов. Голос за проект означал готовность кинокомпании рассмотреть возможность сотрудничества с автором. Если проект получал несколько голосов, то уже его автор выбирал, с какой именно кинокомпанией ему вести переговоры. Одновременно один голос становился одним баллом для киношколы, чьим выпускником является автор проекта.
В ходе смотра положительную оценку жюри получили 15 проектов, среди которых телесериалы «Ангелов нет» (Александра Асанова, СПбГИКиТ), «Спасти Раю» (Стас Гнездилов, ВГИК), «Бомба» (Алексей Зотов, WordShop), «Чужие шкуры» (Марк Лиманский, ГИТР), «Фанатка» (Анна Митафиди, WordShop), «Москва-Владивосток» (Дмитрий Николаев, ВШК Арка), «Наперекосяк» (Мария Родионова, ВШК Арка), «Телохранитель» (Светлана Фёдорова, ВГИК), полнометражные фильмы «Волки и овцы» (Даниил Геллер, ГИТР), «Всеми любимый» (Олег Курочкин, WordShop), «Северное чувство» (Полина Лялина, ВШК Арка), «Зухра» (Айгуль Сиражитдинова, ВГИК), веб-сериал «Гельвеция сториз» (Станислав Гирифанов, СПбГИКиТ), документальная лента «Съесть слона» (Олеся Овчинникова, Московская школа кино, заявлена на смотр вне конкурса между киношколами) и короткометражная картина «Не шутите с бабушкой» (Арина Чунаева, WordShop).
Авторам данных проектов были вручены подарки от киностудии «Амедиа». В финале мероприятия состоялся подсчёт баллов в зачёте киношкол. СПбГИКиТ набрал три, WordShop – четыре, ВГИК и ГИТР – по пять. Выпускники Высшей школы кино «Арка» суммарно набрали шесть баллов, таким образом, «Арка» стала победителем «Баттла киношкол». Её ректору Дмитрию Котову председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов вручил Кубок. По задумке организаторов мероприятия, которое теперь будет проводиться ежегодно, Кубок станет переходящим – на него будет наноситься гравировка, в каком году и какая киношкола победила.
фото: Мария Фролова
По словам Сельянова, «только конкуренция является двигателем киноиндустрии. У нас прекрасная профессия, но жестокая. "Баттл киношкол" – это уникальный, я считаю, шанс для начинающих авторов. Мне очень понравились ребята, которые, выходя презентовать свой проект, говорили: "Я – продюсер!", отрасли нужны такие уверенные в себе молодые специалисты».
«Мы очень рады победе, но это не повод расслабляться, – считает Дмитрий Котов. – В киноиндустрии сегодня высокие требования к продуктам, в чём мы ещё раз убедились в ходе мероприятия, получив много ценных советов от жюри».
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