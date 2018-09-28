Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Завершились съёмки третьего сезона «Пса»

28 сентября
2018 год

Новости кино >>
28 сентября 2018
Завершились съёмки третьего сезона остросюжетного детектива «Пёс» с Никитой Панфиловым в главной роли. Об этом сообщает пресс-служба телеканала НТВ

Завершились съёмки третьего сезона «Пса»
фото: Пресс-служба телеканала НТВ

В новом сезоне Макс (Панфилов) снова окажется в центре преступных перипетий. Ему в очередной раз придётся показать, на что он способен. Пёс по-прежнему его самый верный друг и соратник. Максим продолжает работать вместе с бывшей женой Леной (Ольга Олексий) и бывшим лучшим другом Алексеем (Андрей Саминин). Отношения Макса и Лены неопределённые: это постоянно провоцирует Леонидова на ревность. Гнездилов (Михаил Жонин) продолжает доказывать, что он самый лучший сыщик и знает всё лучше остальных: выдвигая свои теории по каждому делу и следуя своему маршруту расследований, он по-прежнему попадает в нелепые и смешные ситуации. В новых сериях Максу предстоит расследовать загадочные убийства и ограбления, найти опасных преступников, а также появится возможность понаблюдать за дружескими и рабочими отношениями нетипичных напарников следственного отдела.

«Новый сезон "Пса" должен стать одним из самых лучших: во-первых, он будет смешнее всех предыдущих сезонов, а во-вторых, будет больше экшена. У нас появилась вторая "сиротка" – это машина, на которой ездит Макс: она новенькая, на "автомате", порезвее ездит. Ну и, конечно, сценарий стал интереснее: мы что-то добавляем от себя – Миша, Андрей, я и Оля. Этот сезон будет очень крутым», – рассказал Никита Панфилов.

Завершились съёмки третьего сезона «Пса»
фото: Пресс-служба телеканала НТВ

В предыдущих двух сезонах роль верного друга и напарника играла немецкая овчарка по кличке Граф. В новых сериях полюбившегося сериала помогать герою Никиты Панфилова бороться с преступностью будет пёс по кличке Мухтар, сын Графа.

«Несмотря на то, что у нас произошло очень печальное событие – умер Граф, который играл Пса, наша команда пополнилась: появился его сын Мухтар. Он – большой молодец», – поделился актёр.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Пёс поможет Никите Панфилову бросить пить
Поиск по меткам
ДетективживотныеРоссийские сериалы
персоны
Михаил ЖонинОльга ОлексийНикита ПанфиловАндрей Саминин
фильмы
Пёс

фотографии >>
Завершились съёмки третьего сезона «Пса» фотографии
Завершились съёмки третьего сезона «Пса» фотографии
Завершились съёмки третьего сезона «Пса» фотографии
Завершились съёмки третьего сезона «Пса» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 2
фан телевизора   28.09.2018 - 17:45
Я уже говорил,что Макс и Леонидов тупые.Герой Жонина нужен только,чтобы затмить их тупость читать далее>>
№ 1
Прогулка романтика (Черняховск)   28.09.2018 - 16:39
Там одного сезона много, а они уже и третий сняли...Ну а чё, современные сериалы снимают по 50 серий в день... Простой , незамысловатый сюжет, примитивная игра актёров читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Александр Коваль
26 сентября ушёл из жизни режиссёр Александр Коваль.
Людмила Любимова
24 сентября ушла из жизни актриса Людмила Любимова.
Августа Кленчина
23 сентября ушла из жизни актриса Августа Кленчина.

День рождения >>

Керим Аннанов
Александр Голобородько
Наталья Данилова (II)
Денис Жариков
Владимир Зайцев
Алексей Ильин
Яна Крайнова
Александра Платонова (II)
Владимир Турчинский
Брижит Бардо
Хилари Дафф
Сильвия Кристель
Марчелло Мастроянни
Кирстен Праут
Мира Сорвино
Наоми Уоттс
все родившиеся 28 сентября >>

Афиша кино >>

Непрощённый
драма, социальная драма
Россия, 2018
Книжный магазин
драма, экранизация
Великобритания, Германия, Испания, 2017
Профессионал
криминальный фильм, мелодрама, приключения, триллер
Германия, Канада, США, 2018
3 дня с Роми Шнайдер
биография, драма
Австрия, Германия, Франция, 2018
Игрушки для взрослых
боевик, комедия, криминальный фильм
США, 2018
Мотылёк
драма, криминальный фильм, мистика, экранизация
Испания, США, Чехия, 2017
Поиск
триллер
США, 2018
Похитители носков
приключения, семейное кино, сказка
Словакия, Хорватия, Чехия, 2016
Руби и Повелитель воды
приключения, семейное кино
Китай, 2018
Сердце мира
драма
Литва, Россия, 2018
Тайна дома с часами
мистика, триллер, фильм ужасов, фэнтези
США, 2018
Хэллфест
фильм ужасов
США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью