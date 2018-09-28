Завершились съёмки третьего сезона «Пса»

Завершились съёмки третьего сезона остросюжетного детектива «Пёс» с Никитой Панфиловым в главной роли. Об этом сообщает пресс-служба телеканала НТВ
фото: Пресс-служба телеканала НТВ
В новом сезоне Макс (Панфилов) снова окажется в центре преступных перипетий. Ему в очередной раз придётся показать, на что он способен. Пёс по-прежнему его самый верный друг и соратник. Максим продолжает работать вместе с бывшей женой Леной (Ольга Олексий) и бывшим лучшим другом Алексеем (Андрей Саминин). Отношения Макса и Лены неопределённые: это постоянно провоцирует Леонидова на ревность. Гнездилов (Михаил Жонин) продолжает доказывать, что он самый лучший сыщик и знает всё лучше остальных: выдвигая свои теории по каждому делу и следуя своему маршруту расследований, он по-прежнему попадает в нелепые и смешные ситуации. В новых сериях Максу предстоит расследовать загадочные убийства и ограбления, найти опасных преступников, а также появится возможность понаблюдать за дружескими и рабочими отношениями нетипичных напарников следственного отдела.
«Новый сезон "Пса" должен стать одним из самых лучших: во-первых, он будет смешнее всех предыдущих сезонов, а во-вторых, будет больше экшена. У нас появилась вторая "сиротка" – это машина, на которой ездит Макс: она новенькая, на "автомате", порезвее ездит. Ну и, конечно, сценарий стал интереснее: мы что-то добавляем от себя – Миша, Андрей, я и Оля. Этот сезон будет очень крутым», – рассказал Никита Панфилов.
фото: Пресс-служба телеканала НТВ
В предыдущих двух сезонах роль верного друга и напарника играла немецкая овчарка по кличке Граф. В новых сериях полюбившегося сериала помогать герою Никиты Панфилова бороться с преступностью будет пёс по кличке Мухтар, сын Графа.
«Несмотря на то, что у нас произошло очень печальное событие – умер Граф, который играл Пса, наша команда пополнилась: появился его сын Мухтар. Он – большой молодец», – поделился актёр.
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