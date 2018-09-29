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Дружная киносемья мутантов пытается спасти зловещую Софи Тёрнер

29 сентября
2018 год

Новости кино >>
29 сентября 2018
Кинокомпания «20 Век Фокс СНГ» представляет трейлер фантастического боевика «Люди Икс: Тёмный Феникс» постановщика Саймона Кинберга, для которого лента является дебютом в режиссуре. Картина станет двенадцатым фильмом киносерии «Люди Икс».


По сюжету во время спасательной миссии в космосе Джин Грей сталкивается с таинственной вселенской силой и чудом остается жива. Вернувшись домой, девушка чувствует, что эта сила сделала ее безгранично могущественной, но в то же время изменчивой и неуравновешенной. Джин пытается бороться со своей новой сущностью и выпускает свою мощь наружу, так и не постигнув её предназначение. Не в силах контролировать себя она причиняет боль тем, кого любит больше всего, и разрушает связь, связывающую Людей Икс. Теперь, когда семья мутантов на грани распада, они должны найти способ объединиться, чтобы не только спасти душу Джин, но и уберечь нашу планету от пришельцев, которые хотят воспользоваться мощью девушки и завоевать галактику.

Ведущие роли в фильме сыграли Софи Тернер, Дженнифер Лоуренс, Майкл Фассбендер, Александра Шипп, Джессика Честейн, Тай Шеридан, Джеймс Макэвой, Оливия Манн, Николас Холт, Эван Питерс, Коди Смит-Макфи, Ивэн Джониккейт, Ато Эссонда и Дэниэл Кадмор.

На отечественные экраны «Люди Икс: Тёмный Феникс» выйдет 14 февраля 2019 года.
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Дэниэл КадморДженнифер ЛоуренсДжеймс МакэвойОливия МаннЭван ПитерсКоди Смит-МакфиСофи ТернерМайкл ФассбендерНиколас ХолтДжессика Честейн
фильмы
Люди Икс: Темный феникс

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Дружная киносемья мутантов пытается спасти зловещую Софи Тёрнер фотографии
Дружная киносемья мутантов пытается спасти зловещую Софи Тёрнер фотографии
Дружная киносемья мутантов пытается спасти зловещую Софи Тёрнер фотографии
Дружная киносемья мутантов пытается спасти зловещую Софи Тёрнер фотографии
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