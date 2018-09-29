Дружная киносемья мутантов пытается спасти зловещую Софи Тёрнер

Кинокомпания «20 Век Фокс СНГ» представляет трейлер фантастического боевика «Люди Икс: Тёмный Феникс»
постановщика Саймона Кинберга
, для которого лента является дебютом в режиссуре. Картина станет двенадцатым фильмом киносерии «Люди Икс».
По сюжету во время спасательной миссии в космосе Джин Грей сталкивается с таинственной вселенской силой и чудом остается жива. Вернувшись домой, девушка чувствует, что эта сила сделала ее безгранично могущественной, но в то же время изменчивой и неуравновешенной. Джин пытается бороться со своей новой сущностью и выпускает свою мощь наружу, так и не постигнув её предназначение. Не в силах контролировать себя она причиняет боль тем, кого любит больше всего, и разрушает связь, связывающую Людей Икс. Теперь, когда семья мутантов на грани распада, они должны найти способ объединиться, чтобы не только спасти душу Джин, но и уберечь нашу планету от пришельцев, которые хотят воспользоваться мощью девушки и завоевать галактику.
Ведущие роли в фильме сыграли Софи Тернер
, Дженнифер Лоуренс
, Майкл Фассбендер
, Александра Шипп
, Джессика Честейн
, Тай Шеридан
, Джеймс Макэвой
, Оливия Манн
, Николас Холт
, Эван Питерс
, Коди Смит-Макфи
, Ивэн Джониккейт
, Ато Эссонда
и Дэниэл Кадмор
.
На отечественные экраны «Люди Икс: Тёмный Феникс»
выйдет 14 февраля 2019 года.
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