Найден режиссёр для экранизации «Допроса президента»

Продюсер Александр Роднянский
утвердил кандидатуру оскаровского номинанта Зиада Дуэри
(«Западный Бейрут»
) на режиссёрский пост картины «Допрос президента»
, основанной на одноимённой книге следователя ЦРУ Джона Никсона
. Сценарий доверили Дэниелу Стипельману
(«По половому признаку»
). Об этом сообщает пресс-служба компании AR Content, ответственной за производство фильма.
По словам Роднянского, «книга была настоящим бестселлером в жанре нон-фикшн, за права на неё велась настоящая борьба среди известных кинокомпаний, и я рад что несколько месяцев назад мы оказались убедительнее всех коллег. Рад, что мы смогли привлечь к этому проекту замечательную команду – режиссёра Зиада Дуэри и сценариста Дэниела Стипельмана».
Никсон стал первым человеком, допросившим Хусейна после ареста. Ему было поручено подтвердить личность бывшего президента Ирака и допросить его сразу после того, как его схватили американские власти. Он допрашивал Саддама Хусейна
несколько дней и стал, таким образом, первым человеком, который так подробно – и в таких обстоятельствах – беседовал со свергнутым иракским лидером. Книга была опубликована спустя десять лет после казни Хусейна, и информация, рассекреченная в ней, даёт совсем иную картину ближневосточного конфликта.
«Американская операция в Ираке имела самые непредсказуемые последствия не только для Ближнего востока, но и для всего мира. Большинство проблем, с которыми сегодня сталкиваются не только страны этого региона, но и Европа, США и Россия, корнями уходят в поимку и казнь Саддама Хуссейна. Автор книги "Допрос президента" Джон Никсон стал первым американцем, сумевшим узнать Саддама как человека, а не как разыскиваемого военного преступника, –
рассказывает Роднянский. – Как только я закончил читать книгу Джона, я сразу понял, что хочу экранизировать её, и я понял, что режиссёром должен стать именно Зиад Дуэри. Дело не только в том, что его фильм был номинирован на премию "Оскар", но, что важнее, он человек, сочетающий в себе европейскую и арабскую культуру и мировоззрение».
«Когда повесили Саддама, мой отец заплакал. Затем он достал из ящика его портрет и повесил нам на стену. Я всю жизнь спорил со своими родителями из-за того, что они поддерживали Саддама, тем не менее я понимаю, что для многих людей этот политик значил очень много. Я читал эту книгу в поисках ответов, но чем дальше я читал, тем более неоднозначным становился для меня образ Саддама Хуссейна. Я очень рад, что Александр пригласил меня стать режиссером этого фильма», –
прокомментировал своё назначение Дуэри.
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