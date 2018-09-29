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Найден режиссёр для экранизации «Допроса президента»

29 сентября
2018 год

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29 сентября 2018
Продюсер Александр Роднянский утвердил кандидатуру оскаровского номинанта Зиада Дуэри («Западный Бейрут») на режиссёрский пост картины «Допрос президента», основанной на одноимённой книге следователя ЦРУ Джона Никсона. Сценарий доверили Дэниелу Стипельману («По половому признаку»). Об этом сообщает пресс-служба компании AR Content, ответственной за производство фильма.

Зиад Дуэри / Дэниел Стипельман

По словам Роднянского, «книга была настоящим бестселлером в жанре нон-фикшн, за права на неё велась настоящая борьба среди известных кинокомпаний, и я рад что несколько месяцев назад мы оказались убедительнее всех коллег. Рад, что мы смогли привлечь к этому проекту замечательную команду – режиссёра Зиада Дуэри и сценариста Дэниела Стипельмана».

Никсон стал первым человеком, допросившим Хусейна после ареста. Ему было поручено подтвердить личность бывшего президента Ирака и допросить его сразу после того, как его схватили американские власти. Он допрашивал Саддама Хусейна несколько дней и стал, таким образом, первым человеком, который так подробно – и в таких обстоятельствах – беседовал со свергнутым иракским лидером. Книга была опубликована спустя десять лет после казни Хусейна, и информация, рассекреченная в ней, даёт совсем иную картину ближневосточного конфликта.

Александр Роднянский
фото: nonstopkino.ru

«Американская операция в Ираке имела самые непредсказуемые последствия не только для Ближнего востока, но и для всего мира. Большинство проблем, с которыми сегодня сталкиваются не только страны этого региона, но и Европа, США и Россия, корнями уходят в поимку и казнь Саддама Хуссейна. Автор книги "Допрос президента" Джон Никсон стал первым американцем, сумевшим узнать Саддама как человека, а не как разыскиваемого военного преступника, – рассказывает Роднянский. – Как только я закончил читать книгу Джона, я сразу понял, что хочу экранизировать её, и я понял, что режиссёром должен стать именно Зиад Дуэри. Дело не только в том, что его фильм был номинирован на премию "Оскар", но, что важнее, он человек, сочетающий в себе европейскую и арабскую культуру и мировоззрение».

«Когда повесили Саддама, мой отец заплакал. Затем он достал из ящика его портрет и повесил нам на стену. Я всю жизнь спорил со своими родителями из-за того, что они поддерживали Саддама, тем не менее я понимаю, что для многих людей этот политик значил очень много. Я читал эту книгу в поисках ответов, но чем дальше я читал, тем более неоднозначным становился для меня образ Саддама Хуссейна. Я очень рад, что Александр пригласил меня стать режиссером этого фильма», – прокомментировал своё назначение Дуэри.
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