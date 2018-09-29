«Т-34» покажут в Германии и странах Бенилюкса

Кинокомпании «Марс Медиа» удалось заключить несколько сделок по военной драме Алексея Сидорова «Т-34»
с Александром Петровым
в главной роли. Согласно британскому изданию Screen International
, компания Tiberius приобрела права на Германию, а Dutch Filmworks – на страны Бенилюкса. За прокат ленты в странах Прибалтики отвечает кинокомпания Garsu.
Интерес зарубежных дистрибьюторов к фильму появился после того, как его «рабочую» версию показали на международном кинофестивале в Торонто, назвав самой масштабной российской лентой о войне после «Сталинграда» Фёдора Бондарчука
.
Фильм также покажут в Испании (за прокат отвечает компания Mediaset) и Южной Корее (права приобрела Screen Korea). В ноябре полностью готовая картина будет представлена на Американском кинорынке.
«T-34», повествующий о дерзком побеге советских танкистов из немецкого плена весной 1944 года, выйдет в российский прокат 27 декабря
.
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