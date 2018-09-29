Картину «Человек, который удивил всех» отметили спецпризом на киносмотре в Египте

Фильму Наташи Меркуловой
и «Человек, который удивил всех»
, ранее отмеченному наградой Венецианского фестиваля
, вручили спецприз Второго кинофестиваля в египетской Эль-Гуне (El Gouna Film Festival), завершившемся 28 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте
смотра.
Награду получила продюсер картины Екатерина Филиппова
.
«Человек, который удивил всех» – драматическая притча о борьбе человека за жизнь. Действие фильма происходит в сибирской глубинке. Егерь Егор, образцовый семьянин и уважаемый в своем посёлке человек, узнает, что неизлечимо болен и готовится умирать – пока не слышит легенду о том, что смерть можно обмануть, притворившись другим человеком.
Кинофестиваль в Эль-Гуне сосредоточен на кинематографе Ближнего востока и Европы, старается объединять разные культуры и кинематографистов этих стран, а также делает акцент на картинах, имеющих гуманитарный посыл.
обсуждение >>