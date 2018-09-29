Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Картину «Человек, который удивил всех» отметили спецпризом на киносмотре в Египте

29 сентября
2018 год

Новости кино >>
29 сентября 2018
Фильму Наташи Меркуловой и «Человек, который удивил всех», ранее отмеченному наградой Венецианского фестиваля, вручили спецприз Второго кинофестиваля в египетской Эль-Гуне (El Gouna Film Festival), завершившемся 28 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте смотра.

Награду получила продюсер картины Екатерина Филиппова.

Картину «Человек, который удивил всех» отметили спецпризом на киносмотре в Египте
фото: facebook.com

«Человек, который удивил всех» – драматическая притча о борьбе человека за жизнь. Действие фильма происходит в сибирской глубинке. Егерь Егор, образцовый семьянин и уважаемый в своем посёлке человек, узнает, что неизлечимо болен и готовится умирать – пока не слышит легенду о том, что смерть можно обмануть, притворившись другим человеком.

Кинофестиваль в Эль-Гуне сосредоточен на кинематографе Ближнего востока и Европы, старается объединять разные культуры и кинематографистов этих стран, а также делает акцент на картинах, имеющих гуманитарный посыл.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Наталья Кудряшова отмечена призом Венецианского кинофестиваля
Телепремьера фильма «Человек, который удивил всех» состоится до конца года
Фильм «Человек, который удивил всех» участвует в конкурсе фестиваля в Египте
Поиск по меткам
Российские фильмы
персоны
Наталья МеркуловаЕкатерина ФилипповаАлексей Чупов
фильмы
Человек, который удивил всех

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Александр Коваль
26 сентября ушёл из жизни режиссёр Александр Коваль.
Людмила Любимова
24 сентября ушла из жизни актриса Людмила Любимова.
Августа Кленчина
23 сентября ушла из жизни актриса Августа Кленчина.

День рождения >>

Ксения Буравская
Наталья Громушкина
Алла Демидова
Анжелина Карелина
Мария Климова
Анатолий Матешко
Ирина Савина
Виктор Соловьёв
Сергей Шкаликов
Грир Гарсон
Люк Госс
Милен Демонжо
Йен Макшейн
Тревор Ховард
Анита Экберг
Эрика Элениак
все родившиеся 29 сентября >>

Афиша кино >>

Непрощённый
драма, социальная драма
Россия, 2018
Книжный магазин
драма, экранизация
Великобритания, Германия, Испания, 2017
Профессионал
криминальный фильм, мелодрама, приключения, триллер
Германия, Канада, США, 2018
3 дня с Роми Шнайдер
биография, драма
Австрия, Германия, Франция, 2018
Игрушки для взрослых
боевик, комедия, криминальный фильм
США, 2018
Мотылёк
драма, криминальный фильм, мистика, экранизация
Испания, США, Чехия, 2017
Поиск
триллер
США, 2018
Похитители носков
приключения, семейное кино, сказка
Словакия, Хорватия, Чехия, 2016
Руби и Повелитель воды
приключения, семейное кино
Китай, 2018
Сердце мира
драма
Литва, Россия, 2018
Тайна дома с часами
мистика, триллер, фильм ужасов, фэнтези
США, 2018
Хэллфест
фильм ужасов
США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью