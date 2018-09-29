Брюс Дёрн заменит Бёрта Рейнольдса в фильме Тарантино «Однажды в Голливуде»

Брюс Дёрн
заменит своего недавно скончавшегося друга Бёрта Рейнольдса
, не успевшего приступить к съёмкам в девятой ленте Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»
, сообщает Deadline
.
Актёр предстанет в образе 80-летнего полуслепого старика Джорджа Спана, чьё ранчо ранее служило локацией для съёмок вестернов, а теперь в нём поселилась банда Чарльза Мэнсона
(Дэймон Херримэн
).
По сюжету ленты главные герои – актёр Рик Далтон (Леонардо ДиКаприо
) и его дублёр Клифф Бут (Брэд Питт
) – тщетно пытаются пробиться в Голливуд. Но всё меняется, когда обнаруживается, что соседкой Рика является знаменитая актриса Шэрон Тейт
(Марго Робби
) – жена режиссёра Романа Полански
(Рафал Заверуха
), ставшая впоследствии жертвой банды Мэнсона.
В фильме, премьера которого состоится 26 июля 2019
года, также задействованы Аль Пачино
, Курт Расселл
, Тим Рот
, Майкл Мэдсен
, Скут Макнэйри
, Дакота Фэннинг
, Дэнни Стронг
, Румер Уиллис
, Дэмиен Льюис
, Люк Перри
, Джеймс Марсден
, Тимоти Олифэнт
, Майк Мо
, Клу Галагер
, Лина Данэм
, Сидней Суини
, Майки Мэдисон
и Дрима Уокер
.
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