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Брюс Дёрн заменит Бёрта Рейнольдса в фильме Тарантино «Однажды в Голливуде»

29 сентября
2018 год

Новости кино >>
29 сентября 2018
Брюс Дёрн заменит своего недавно скончавшегося друга Бёрта Рейнольдса, не успевшего приступить к съёмкам в девятой ленте Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», сообщает Deadline.


Актёр предстанет в образе 80-летнего полуслепого старика Джорджа Спана, чьё ранчо ранее служило локацией для съёмок вестернов, а теперь в нём поселилась банда Чарльза Мэнсона (Дэймон Херримэн).

По сюжету ленты главные герои – актёр Рик Далтон (Леонардо ДиКаприо) и его дублёр Клифф Бут (Брэд Питт) – тщетно пытаются пробиться в Голливуд. Но всё меняется, когда обнаруживается, что соседкой Рика является знаменитая актриса Шэрон Тейт (Марго Робби) – жена режиссёра Романа Полански (Рафал Заверуха), ставшая впоследствии жертвой банды Мэнсона.

В фильме, премьера которого состоится 26 июля 2019 года, также задействованы Аль Пачино, Курт Расселл, Тим Рот, Майкл Мэдсен, Скут Макнэйри, Дакота Фэннинг, Дэнни Стронг, Румер Уиллис, Дэмиен Льюис, Люк Перри, Джеймс Марсден, Тимоти Олифэнт, Майк Мо, Клу Галагер, Лина Данэм, Сидней Суини, Майки Мэдисон и Дрима Уокер.
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