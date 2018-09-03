Илья Ковальчук выйдет на лед в финальном сезоне «Молодежки»

17 сентября
на телеканале СТС состоится премьера финального сезона спортивной драмы Андрея Головкова
«Молодёжка
».
«Сериал «Молодёжка» — немалый отрезок моей жизни, больше пяти лет съёмок. Молодые актёры взрослели на наших глазах, менялись, расширяли свой актёрский диапазон. Сейчас все они настолько увлечены хоккеем, что, наверное, и своих будущих детей поведут в хоккейную секцию. Более того, у «Молодёжки» огромная фан-зона, которая растёт вместе с актёрами. За ними наблюдают, с них берут пример, их критикуют и обсуждают. И мне очень радостно, что я причастен к этому
», — поделился продюсер и актер картины Федор Бондарчук
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Компанию актёрам в финальном сезоне составит хоккеист Илья Ковальчук
: по сюжету олимпийский чемпион и земляк тренера Макеева (Денис Никифоров
) приходит на тренировку «Медведей», где исполняет заветную мечту Семёна Бакина (Игорь Огурцов
) и пробивает серию буллитов по его воротам. Роли в ленте также исполнили Николай Добрынин
, Владимир Зайцев
, Максим Щёголев
, Екатерина Климова
и Влад Канопка
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В новых сериях «Бурые Медведи» получили шанс сыграть в КХЛ, и теперь команду ждут головокружительные перспективы и мировая знаменитость в лице канадского тренера. В таких условиях нет места прежнему тренеру Сергею Макееву, который остаётся без работы и карьерного роста. Помочь старому другу решает бессменный спонсор «Медведей» — Олег Калинин: он предлагает Сергею вновь возглавить клуб «молодёжки» с амбициозной целью вступить в ряды КХЛ. На пути к новым победам становится своенравная бизнес-леди Виктория, которая, кроме места спортивного директора, решает занять место и в сердце главного тренера «Медведей».
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