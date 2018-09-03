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Десятый сезон Adventure Time станет финальным

3 сентября
2018 год

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3 сентября 2018
Создатели Adventure Time заявили, что десятый сезон мультсериала станет последним. Об этом сообщает издание Variety.

По словам исполнительного продюсера проекта Адама Муто, финальный эпизод картины выйдет на экраны 3 сентября, а уже на следующий день создатели выпустят DVD-сборник с тремя последними сезонами.

Десятый сезон Adventure Time станет финальным
фото: CARTOON NETWORK

«Я надеюсь, что зрители почувствуют что-то. Это максимум, на что я могу надеяться. Счастье, радость, печаль, – отметил Муто. – Нам очень повезло, что люди смотрели и им понравилось».

Мультсериал впервые вышел на телеэкраны в 2010 году. В центре сюжета – мальчик Финн и его волшебный бульдог Джейк, которые живут в Конфетном королевстве в мире под названием «Земля Ооо».
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