«Пришельцы в доме» заговорят голосом Максима Галкина

фото: Ulysses Films, Fabrique d’Images and A.Film Production
Голосом Галкина разговаривают деловой Мог, нудный Наг и спокойный Вабо: «Передо мной стояла достаточно сложная задача — я должен был озвучить сразу трех персонажей в одном мультфильме, к тому же, героев, которые постоянно общаются друг с другом. Соответственно, зритель может сравнивать, похожи ли их голоса друг на друга или нет. Хотя, конечно, они все-таки инопланетяне одной расы, в них должно быть что-то общее. В данном случае общим был я, но я надеюсь, что нам с режиссером дубляжа удалось сделать их разными», – рассказал он.
По словам артиста, он «никогда столько раз за один мультфильм не восхищался, не удивлялся, не хохотал, не плакал». «Юмор здесь добрый и тонкий, что не часто случается. С одной стороны там много очень иронии, понятной и взрослым, с другой – это замечательный детский сюжет, который воспитывает, развивает и дарит много эмоций детям», – подчеркнул он.
Сценаристами и режиссерами проекта выступили Кристоф и Вольфганг Лауенштейны. В широкий российский прокат лента выходит 4 октября.
фото: Ulysses Films, Fabrique d’Images and A.Film Production
По сюжету мультфильма У 12-летнего Луиса нет друзей, а у его отца постоянно не хватает на него времени. Тот страстно увлечен уфологией и даже не догадывается, что те, кого он так жаждет найти, находятся прямо под носом. Луис становится единственным свидетелем аварийной посадки трех чудаковатых инопланетян, а троица пришельцев быстро находит общий язык с мальчиком. Они ведут себя точь-в-точь как озорные подростки, и обладают к тому же совершенно удивительной способностью — перевоплощаться в любое живое существо. Луис еще никогда так не веселился, но герой быстро понимает, что если взрослые узнают о его тайне, ничем хорошим это не закончится. Поэтому он решает помочь пришельцам починить тарелку и улететь вместе с ними.
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