Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Паоло Соррентино выстрелит из пушки на «Послании к человеку»

3 сентября
2018 год

Новости кино >>
3 сентября 2018
15 сентября на Дворцовой площади Санкт-Петербурга пройдет церемония открытия XXVIII Международного кинофестиваля «Послание к человеку». У Арки Генерального штаба раскинется кинозал под открытым небом, способный вместить более 50 000 человек. Петербуржцев и гостей города ждет праздничное шоу, концерт и показ фильма «Молодость» на большом экране, площадью более 100 квадратных метров. В церемонии примет участие самый известный, титулованный и успешный режиссер Италии Паоло Соррентино.

Паоло Соррентино выстрелит из пушки на «Послании к человеку»
фото: italy4.me

Церемония открытия начнется в 18.30 с приветственного слова Президента кинофестиваля «Послание к человеку», режиссера Алексея Учителя. По красной ковровой дорожке пройдут почетные гости церемонии - Марк Казинс, Иварс Селецкис, Анна Макдональд, Макс Кестнер, Михаил Гусман, Михаил Алдашин, более 50 кинематографистов мира, деятели культуры, конкурсанты и участники МКФ «Послание к человеку».

Дополнит церемонию концерт группы «Симфоническое кино» - музыка группы «Кино» прозвучит в исполнении Большого Симфонического Оркестра при участии гитариста группы Юрия Каспаряна. Коллектив проекта сохранили интонацию группы «КИНО», представив любимые многими россиянами песни в качественном симфоническом исполнении.



Вход на мероприятие свободный!

16 сентября полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости ознаменует начало киносеансов фестиваля. Выстрел осуществит режиссер Паоло Соррентино. Показы начнутся в киноцентре «Великан», кинотеатре «Аврора», на Лендоке, на Ленфильме и других городских площадках.

*
О кинофестивале «Послание к человеку»

XXVIII кинофестиваль документальных, короткометражных игровых и анимационных фильмов «Послание к человеку» пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 22 сентября 2018 года. Президент кинофестиваля – Алексей Учитель. Почетный президент – Михаил Литвяков. В арт-команду фестиваля вошли ведущие кинодеятели России: арт-директор фестиваля - Андрей Плахов, директор конкурсных программ - Алексей Медведев. В конкурсные программы XXVIII кинофестиваля «Послание к человеку» вошли 74 фильма, в том числе 10 мировых премьер, 3 международные и более 30 премьер российских. Зрителей ждут конкурсные показы, 7 специальных программ, 2 ретроспективы, 11 спецпоказов, выставки, посвященных истории и современным тенденциям киноискусства. В программе –мастер-классы, творческие встречи, круглые столы, обсуждения и конференции. Генеральным спонсором кинофестиваля выступает лесопромышленная компания - АО "Группа "Илим". Традиционно, для студентов и льготников вход на конкурсные показы фестиваля будет свободным (при наличии свободных мест в зале), на специальные показы – от 100 рублей.

Программу и расписание фестиваля можно изучить на сайте message2man.com.

Паоло Соррентино выстрелит из пушки на «Послании к человеку»
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Поиск по меткам
Послание к человеку
персоны
Михаил АлдашинМихаил ЛитвяковАндрей ПлаховПаоло СоррентиноАлексей Учитель
фильмы
МолодостьОни. Часть 1Они. Часть 2

фотографии >>
Паоло Соррентино выстрелит из пушки на «Послании к человеку» фотографии
Паоло Соррентино выстрелит из пушки на «Послании к человеку» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Святослав Ушаков
1 сентября ушёл из жизни актёр Святослав Ушаков.
Виктор Рябов
30 августа ушёл из жизни актёр Виктор Рябов.
Иосиф Кобзон
30 августа ушёл из жизни певец Иосиф Кобзон.
Валентин Манохин
29 августа скончался актёр, танцовщик Валентин Манохин.

День рождения >>

Елена Антипова
Евгения Брик
Яна Есипович
Марина Зудина
Юрий Кузнецов
Иван Переверзев
Артём Смола
Борис Сморчков
Константин Сорокин
Виталий Яковлев
Кшиштоф Залеский
Алан Лэдд
Люк Меренда
Костас Мэндилор
Ирен Папас
Валери Перрин
Чарли Шин
все родившиеся 3 сентября >>

Афиша кино >>

Великий уравнитель 2
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2018
История одного назначения
драма
Россия, 2018
Кин
боевик, научная фантастика
США, 2018
Клуб Школа
комедия
Канада, США, 2017
Мара. Пожиратель снов
криминальный фильм, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2018
После Лета
исторический фильм
Россия, 2018
Тайная жизнь пингвинов
мистика, приключения, фильм о животных
Япония, 2018
Тёмные отражения
научная фантастика, фэнтези
США, 2018
Я – препод
драма, комедия
Индия, 2018
Гоголь. Страшная месть
детектив, мистика, экранизация
Россия, 2018
Выжившие
драма, фильм ужасов
Франция, 2017
Из Неаполя с любовью
комедия, мелодрама
Италия, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью