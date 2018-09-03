Паоло Соррентино выстрелит из пушки на «Послании к человеку»

15 сентября на Дворцовой площади Санкт-Петербурга пройдет церемония открытия XXVIII Международного кинофестиваля «Послание к человеку». У Арки Генерального штаба раскинется кинозал под открытым небом, способный вместить более 50 000 человек. Петербуржцев и гостей города ждет праздничное шоу, концерт и показ фильма «Молодость
» на большом экране, площадью более 100 квадратных метров. В церемонии примет участие самый известный, титулованный и успешный режиссер Италии Паоло Соррентино
.
Церемония открытия начнется в 18.30 с приветственного слова Президента кинофестиваля «Послание к человеку», режиссера Алексея Учителя
. По красной ковровой дорожке пройдут почетные гости церемонии - Марк Казинс, Иварс Селецкис, Анна Макдональд, Макс Кестнер, Михаил Гусман, Михаил Алдашин
, более 50 кинематографистов мира, деятели культуры, конкурсанты и участники МКФ «Послание к человеку».
Дополнит церемонию концерт группы «Симфоническое кино» - музыка группы «Кино» прозвучит в исполнении Большого Симфонического Оркестра при участии гитариста группы Юрия Каспаряна. Коллектив проекта сохранили интонацию группы «КИНО», представив любимые многими россиянами песни в качественном симфоническом исполнении.
Вход на мероприятие свободный!
16 сентября полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости ознаменует начало киносеансов фестиваля. Выстрел осуществит режиссер Паоло Соррентино. Показы начнутся в киноцентре «Великан», кинотеатре «Аврора», на Лендоке, на Ленфильме и других городских площадках.
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О кинофестивале «Послание к человеку»
XXVIII кинофестиваль документальных, короткометражных игровых и анимационных фильмов «Послание к человеку» пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 22 сентября 2018 года. Президент кинофестиваля – Алексей Учитель. Почетный президент – Михаил Литвяков
. В арт-команду фестиваля вошли ведущие кинодеятели России: арт-директор фестиваля - Андрей Плахов
, директор конкурсных программ - Алексей Медведев
. В конкурсные программы XXVIII кинофестиваля «Послание к человеку» вошли 74 фильма, в том числе 10 мировых премьер, 3 международные и более 30 премьер российских. Зрителей ждут конкурсные показы, 7 специальных программ, 2 ретроспективы, 11 спецпоказов, выставки, посвященных истории и современным тенденциям киноискусства. В программе –мастер-классы, творческие встречи, круглые столы, обсуждения и конференции. Генеральным спонсором кинофестиваля выступает лесопромышленная компания - АО "Группа "Илим". Традиционно, для студентов и льготников вход на конкурсные показы фестиваля будет свободным (при наличии свободных мест в зале), на специальные показы – от 100 рублей.
Программу и расписание фестиваля можно изучить на сайте message2man.com
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