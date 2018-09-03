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ТНТ покажет новые эпизоды «Улицы» 17 сентября

3 сентября
2018 год

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3 сентября 2018
17 сентября на ТНТ состоится премьера очередного сезона сериала «Улица», режиссерами которого выступают Жанна Кадникова, Николай Бурлак и Михаил Соловьёв.

В новом сезоне почти перед всеми героями станет важный выбор. Андрей и Лариса находятся в счастливом ожидании рождения ребенка. Но в какой-то момент каждый из них задаст себе вопрос: достаточно ли этого для того, чтобы создать семью? Отношения Кати и Соколова вновь пройдут испытания необдуманными поступками: Соколов сделает предложение своей девушке Полине, а Катя в отместку даст второй шанс Артему. Но смогут ли они построить любовь с кем-то на стороне? Тот же вопрос можно задать Ирке и Дэну, которые после своих любовных трагедий оказались в статусе свободных людей. Непредсказуемые перемены произойдут и в жизни других персонажей картины.

ТНТ покажет новые эпизоды «Улицы» 17 сентября

Останется в новых сезонах и одна из главных особенностей «Улицы» — интеграция в сериал актуальных событий, происходящих в мире. Утром новости — вечером их обсуждение в сериале. Теперь серии будут выходить с понедельника по четверг в 14:30.

Премьера сериала, в котором совмещено сразу несколько жанров, состоялась 2 октября 2017 года. Это телеистория жителей одной из улиц спального района большого города. Школьники и студенты, домохозяйки и продавцы, олигархи и простые рабочие — здесь встретятся более 30 персонажей разного возраста и социального статуса, у каждого из них своя история. История про всех нас и наших соседей.
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