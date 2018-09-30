«Титаник» по-русски: влюбленные на барже спасаются из блокадного Ленинграда

Кино-театр.ру представляет трейлер военной драмы «Спасти Ленинград»
, основанной на реальных событиях. Режиссером картины выступил Алексей Козлов
, постановщик таких фильмов, как «Золотой транзит»
, «Чума»
, «След тигра»
и других.
По сюжету в желании уберечь своего единственного сына от участия в жестоких оборонительных боях, полковник Горелов сажает Костю на Баржу 752, следующую в эвакуацию. Вместе с Костей плывёт его возлюбленная девушка Настя. Они счастливы быть вместе. И только по этой причине курсант Костя Горелов соглашается с доводами отца. К моменту принятия решения никто из них ещё не знает, что на самом деле молодые люди отправляются в ад, потому как через несколько часов судно, переполненное людьми, попадёт в жестокий шторм и под обстрел вражеской авиации.
Ведущие роли в ленте сыграли Мария Мельникова
, Андрей Удалов
, Гела Месхи
, Анастасия Мельникова
, Сергей Жарков
, Иван Лырчиков
, Валерий Дегтярь
, Михаил Морозов
, Николай Горшков
, Есения Раевская
, Евгения Любимова
, Елена Зимина
, Любовь Макеева
, Иван Батарев
, Радик Галиулин
, Игорь Головин
, Владимир Постников
, Сергей Соболев
, Олег Попов
, Наталья Ткаченко
, Дмитрий Гудим
, Даниил Кокин
и Владимир Петров
.
В российский прокат картина «Спасти Ленинград»
выйдет 31 января 2019 года.
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