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«Титаник» по-русски: влюбленные на барже спасаются из блокадного Ленинграда

30 сентября
2018 год

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30 сентября 2018
Кино-театр.ру представляет трейлер военной драмы «Спасти Ленинград», основанной на реальных событиях. Режиссером картины выступил Алексей Козлов, постановщик таких фильмов, как «Золотой транзит», «Чума», «След тигра» и других.


По сюжету в желании уберечь своего единственного сына от участия в жестоких оборонительных боях, полковник Горелов сажает Костю на Баржу 752, следующую в эвакуацию. Вместе с Костей плывёт его возлюбленная девушка Настя. Они счастливы быть вместе. И только по этой причине курсант Костя Горелов соглашается с доводами отца. К моменту принятия решения никто из них ещё не знает, что на самом деле молодые люди отправляются в ад, потому как через несколько часов судно, переполненное людьми, попадёт в жестокий шторм и под обстрел вражеской авиации.

Ведущие роли в ленте сыграли Мария Мельникова, Андрей Удалов, Гела Месхи, Анастасия Мельникова, Сергей Жарков, Иван Лырчиков, Валерий Дегтярь, Михаил Морозов, Николай Горшков, Есения Раевская, Евгения Любимова, Елена Зимина, Любовь Макеева, Иван Батарев, Радик Галиулин, Игорь Головин, Владимир Постников, Сергей Соболев, Олег Попов, Наталья Ткаченко, Дмитрий Гудим, Даниил Кокин и Владимир Петров.

В российский прокат картина «Спасти Ленинград» выйдет 31 января 2019 года.
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«Титаник» по-русски: влюбленные на барже спасаются из блокадного Ленинграда фотографии
«Титаник» по-русски: влюбленные на барже спасаются из блокадного Ленинграда фотографии
«Титаник» по-русски: влюбленные на барже спасаются из блокадного Ленинграда фотографии
«Титаник» по-русски: влюбленные на барже спасаются из блокадного Ленинграда фотографии
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обсуждение >>
№ 4
Харитон (СССР)   30.09.2018 - 11:31
Опять Настя? В Чуме подружку героя звали Настя, теперь здесь. Словно других женских имён нет. Не слишком характерное, кстати, имя для сороковых. Ой, что-то настораживает такая завязка. Дезертирство, любовь...... читать далее>>
№ 3
Сеня на сене (Самара)   30.09.2018 - 11:02
... Сын Вашего родственника был курсантом? И не надо путать интендантскую часть с эвакуацией! Все военнообязанные были приписаны к какой-либо воинской части. Просто так взять и отправить военнообязанного... читать далее>>
№ 2
фан телевизора   30.09.2018 - 10:44
У меня родственник пристроил сына в интендантскую часть читать далее>>
№ 1
Сеня на сене (Самара)   30.09.2018 - 09:24
На основе каких именно реальных событиях создали этот фильм? Какой, конкретно, военачальник отмазывал своего сЫночку? Тем более, если сЫночка был курсантом? Или этот бред просто пришили к реальной Блокаде... читать далее>>
Всего сообщений: 4
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