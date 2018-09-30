Галь Гадот сыграет в «Смерти на Ниле»

Галь Гадот
получила роль в новой экранизации романа Агаты Кристи «Смерть на Ниле»
, уверяет Deadline
.
Майкл Грин
, адаптировавший для кино сюжет «Убийства в "Восточном экспрессе"»
, пишет сценарий сиквела. Кеннет Брана
вернётся в качестве исполнителя роли Эркюля Пуаро, ему же, предположительно, доверят режиссёрское кресло.
Детектив «Смерть на Ниле», впервые опубликованный в 1937 году, рассказывает о том, как отдыхающий в Египте Пуаро становится свидетелем любовного треугольника, разрушенного впоследствии убийством.
Картина выйдет в прокат 20 декабря 2019
года.
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