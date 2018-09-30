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Галь Гадот сыграет в «Смерти на Ниле»

30 сентября
2018 год

Новости кино >>
30 сентября 2018
Галь Гадот получила роль в новой экранизации романа Агаты Кристи «Смерть на Ниле», уверяет Deadline.

Галь Гадот сыграет в «Смерти на Ниле»
фото: comicbook.com

Майкл Грин, адаптировавший для кино сюжет «Убийства в "Восточном экспрессе"», пишет сценарий сиквела. Кеннет Брана вернётся в качестве исполнителя роли Эркюля Пуаро, ему же, предположительно, доверят режиссёрское кресло.

Детектив «Смерть на Ниле», впервые опубликованный в 1937 году, рассказывает о том, как отдыхающий в Египте Пуаро становится свидетелем любовного треугольника, разрушенного впоследствии убийством.

Картина выйдет в прокат 20 декабря 2019 года.
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Роковое путешествиеУбийство в "Восточном экспрессе"

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Галь Гадот сыграет в «Смерти на Ниле» фотографии
Галь Гадот сыграет в «Смерти на Ниле» фотографии
Галь Гадот сыграет в «Смерти на Ниле» фотографии
Галь Гадот сыграет в «Смерти на Ниле» фотографии
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№ 1
Т-татьян@   30.09.2018 - 12:32
Не знаю. Последний "Восточный экспресс" не понравился. Бране лучше заниматься Шекспиром, а не Кристи. читать далее>>
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