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Джимон Хонсу присоединился к «Ангелам Чарли»

30 сентября
2018 год

Новости кино >>
30 сентября 2018
Джимон Хонсу присоединился к команде ремейка «Ангелов Чарли». Актёр сыграет Босли. Эта же фамилия в картине принадлежит героям Патрика Стюарта и Элизабет Бэнкс, выступающей режиссёром ленты, уточняет Variety.

Джимон Хонсу присоединился к «Ангелам Чарли»
фото: joblo.com

В качестве Ангелов предстанут Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинска. В фильме также сыграют Джонатан Такер и Луис Херардо Мендес.

В центре сюжета нового фильма окажется агент Со Бэй, цель которой – стать частью команды Ангелов Чарли. Но её планам помешал некто Ронни Петанкан, который похитил остальных Ангелов. На помощь главной героине приходит Нэйтан Вудхолл: вместе они намерены спасти будущих коллег Бэй.

Съёмки ленты, чей релиз запланирован на 27 сентября 2019 года, пройдут в Берлине.
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