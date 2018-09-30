Джимон Хонсу присоединился к «Ангелам Чарли»

Джимон Хонсу
присоединился к команде ремейка «Ангелов Чарли»
. Актёр сыграет Босли. Эта же фамилия в картине принадлежит героям Патрика Стюарта
и Элизабет Бэнкс
, выступающей режиссёром ленты, уточняет Variety
.
В качестве Ангелов предстанут Кристен Стюарт
, Наоми Скотт
и Элла Балинска
. В фильме также сыграют Джонатан Такер
и Луис Херардо Мендес
.
В центре сюжета нового фильма окажется агент Со Бэй, цель которой – стать частью команды Ангелов Чарли. Но её планам помешал некто Ронни Петанкан, который похитил остальных Ангелов. На помощь главной героине приходит Нэйтан Вудхолл: вместе они намерены спасти будущих коллег Бэй.
Съёмки ленты, чей релиз запланирован на 27 сентября 2019
года, пройдут в Берлине.
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