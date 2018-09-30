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Карен Гиллан отправится на поиски золота

30 сентября
2018 год

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30 сентября 2018
Карен Гиллан присоединилась к Харрисону Форду, Омару Си и Дэну Стивенсу в новой экранизации повести Джека Лондона «Зов предков». Об этом сообщает Deadline.

Карен Гиллан отправится на поиски золота

Гиллан предстанет в образе Мерседес. Форд исполнит главную роль золотоискателя Джона Торнтона. Кого именно предстоит сыграть Си и Стивенсу, пока не сообщается. Компанию им также составит Колин Вуделл.

Режиссёрское кресло проекта занял Крис Сандерс, а его продюсером станет Эрвин Стофф. Сценарий картины подготовил Майкл Грин. Приступить к съёмкам планируется в этом году, а выпустить её на экраны 25 декабря 2019 года.

Произведение Лондона, в центре сюжета которого оказалась Клондайкская золотая лихорадка, было опубликовано в 1903 году. Повесть была многократно экранизирована.
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