Карен Гиллан отправится на поиски золота

Карен Гиллан
присоединилась к Харрисону Форду
, Омару Си
и Дэну Стивенсу
в новой экранизации повести Джека Лондона «Зов предков»
. Об этом сообщает Deadline
.
Гиллан предстанет в образе Мерседес. Форд исполнит главную роль золотоискателя Джона Торнтона. Кого именно предстоит сыграть Си и Стивенсу, пока не сообщается. Компанию им также составит Колин Вуделл
.
Режиссёрское кресло проекта занял Крис Сандерс
, а его продюсером станет Эрвин Стофф
. Сценарий картины подготовил Майкл Грин
. Приступить к съёмкам планируется в этом году, а выпустить её на экраны 25 декабря 2019
года.
Произведение Лондона, в центре сюжета которого оказалась Клондайкская золотая лихорадка, было опубликовано в 1903 году. Повесть была многократно экранизирована.
обсуждение >>