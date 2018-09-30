Гран-при фестиваля «Движение» получил фильм «Сулейман гора»

В Омске завершился шестой национальный кинофестиваль дебютов «Движение». Гран-при основного конкурса «Движение. Вперед», в жюри которого в этом году входили исключительно женщины, получил фильм «Сулейман гора» Елизаветы Стишовой.
фото: Кадр из фильма "Сулейман гора"/кинофестиваля "Движение"
Главная героиня этой ленты – местная целительница Жыпара, подпитывающаяся энергией киргизской Сулейман Горы, которая, по преданиям, способна вылечить от любых болезней и решить все проблемы. Жыпара спустя годы находит в детдоме своего некогда пропавшего сына Улука. Ребенок должен помочь ей сохранить шаткий брак с Карабасом, который уже нашел новую молодую жену. Главную роль в фильме сыграла киргизская актриса Перизат Эрманбетова, получившая на «Движении» приз за лучшую женскую роль.
Награда за лучший короткометражный фильм досталась Яне Гладких за картину «Яна – это Аня наоборот», дипломами были отмечены ленты «Моя веточка тоненькая» Динары Друкаровой и «Гармония» Евгения Сангаджиева. Лучшей документальной лентой стали «Вертолеты» Дмитрия Кубасова, дипломы в этом конкурсе достались фильмам «Каникулы» Марианны Сергеевой и «Инженер Федорович» Елены Мургановой.
Победителя в новом конкурсе «Движение. Навстречу», где были представлены новые отечественные сериалы, выбор делали зрители. Победителями оказались сразу два проекта – «257 причин, чтобы жить» режиссера Максима Свешникова с Полиной Максимовой в роли девушки, которая переживает ремиссию рака, и «Мертвой озеро» Романа Прыгунова с Евгением Цыгановым в роли московского следователя, приехавшего в небольшой северный городок расследовать загадочное убийство молодой девушки. Первый сериал должен выйти на платформе Start.ru и телеканале «Супер» (дата премьеры пока не известна), «Мертвое озеро» уже этой осенью покажут на канале ТВ-3.
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