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Гран-при фестиваля «Движение» получил фильм «Сулейман гора»

30 сентября
2018 год

Новости кино >>
30 сентября 2018
В Омске завершился шестой национальный кинофестиваль дебютов «Движение». Гран-при основного конкурса «Движение. Вперед», в жюри которого в этом году входили исключительно женщины, получил фильм «Сулейман гора» Елизаветы Стишовой.

Гран-при фестиваля «Движение» получил фильм «Сулейман гора»
фото: Кадр из фильма "Сулейман гора"/кинофестиваля "Движение"

Главная героиня этой ленты – местная целительница Жыпара, подпитывающаяся энергией киргизской Сулейман Горы, которая, по преданиям, способна вылечить от любых болезней и решить все проблемы. Жыпара спустя годы находит в детдоме своего некогда пропавшего сына Улука. Ребенок должен помочь ей сохранить шаткий брак с Карабасом, который уже нашел новую молодую жену. Главную роль в фильме сыграла киргизская актриса Перизат Эрманбетова, получившая на «Движении» приз за лучшую женскую роль.

Мужской актерской наградой отмечен Алексей Агранович, исполнивший главную роль в режиссерском дебюте Михаила Идова «Юморист». Приз за лучшую режиссерскую работу достался Алене Полуниной за документальный фильм (единственный в основном конкурсе) «Своя республика». Лучшими сценаристами были названы Жора Крыжовников, Петр Внуков и Евгения Хрипкова, написавшие сериал «Звоните ДиКаприо!». Эта же работа, которая уже 20 октября появится в эфире онлайн-платформы ТНТ-Премьер, была отмечена дипломом жюри «за блистательный актерский тандем» Александра Петрова и Андрея Бурковского. Лучшим оператором стал Александр Матухно, работавший над лентой Андрея Вальдберга «Место!», ей также был присужден диплом жюри «за яркий актерский ансамбль».

Награда за лучший короткометражный фильм досталась Яне Гладких за картину «Яна – это Аня наоборот», дипломами были отмечены ленты «Моя веточка тоненькая» Динары Друкаровой и «Гармония» Евгения Сангаджиева. Лучшей документальной лентой стали «Вертолеты» Дмитрия Кубасова, дипломы в этом конкурсе достались фильмам «Каникулы» Марианны Сергеевой и «Инженер Федорович» Елены Мургановой.

В жюри основного конкурса в этом году входили продюсер Кира Саксаганская, режиссер и сценарист Алена Званцова, актриса Ксения Кутепова, режиссер Нигина Сайфуллаева и отборщик программы «Двухнедельник режиссеров» Каннского кинофестиваля Алена Шумакова. Лучшие короткометражные фильмы выбирали режиссер Петр Буслов, актриса Юлия Александрова, актер Алексей Макаров, продюсеры Екатерина Кононенко и Сергей Яхонтов. Конкурс документального кино оценивали режиссер Павел Бардин, актриса Анна Слю, журналист Филипп Дзядко, актер Владимир Мишуков и продюсер, режиссер Георгий Молодцов.

Победителя в новом конкурсе «Движение. Навстречу», где были представлены новые отечественные сериалы, выбор делали зрители. Победителями оказались сразу два проекта – «257 причин, чтобы жить» режиссера Максима Свешникова с Полиной Максимовой в роли девушки, которая переживает ремиссию рака, и «Мертвой озеро» Романа Прыгунова с Евгением Цыгановым в роли московского следователя, приехавшего в небольшой северный городок расследовать загадочное убийство молодой девушки. Первый сериал должен выйти на платформе Start.ru и телеканале «Супер» (дата премьеры пока не известна), «Мертвое озеро» уже этой осенью покажут на канале ТВ-3.
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Кинофестиваль «Движение»Российские сериалыРоссийские фильмы
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Алексей АграновичЮлия АлександроваПавел БардинАндрей БурковскийПётр БусловПётр ВнуковЯна ГладкихДинара ДрукароваАлёна ЗванцоваМихаил ИдовЖора КрыжовниковДмитрий КубасовКсения КутеповаАлексей МакаровПолина МаксимоваВладимир МишуковГеоргий МолодцовАлександр Петров (III)Роман ПрыгуновНигина СайфуллаеваКира СаксаганскаяЕвгений СангаджиевМаксим СвешниковАнна СлюЕлизавета СтишоваЕвгения ХрипковаЕвгений Цыганов
фильмы
257 причин, чтобы житьЗвоните ДиКаприо!Мёртвое озероСулейман гора

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