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Стив Гуттенберг сообщил о подготовке к выходу новой части «Полицейской академии»

4 сентября
2018 год

Новости кино >>
4 сентября 2018
Стив Гуттенберг, который сыграл сержанта Кэри Махоуни в «Полицейской академии», рассказал о подготовке следующей части комедии.

«Новая «Полицейская академия» на подходе, пока без деталей, но процесс идет», — написал в своем «Твиттере».

Стив Гуттенберг сообщил о подготовке к выходу новой части «Полицейской академии»
фото: Warner Bros. Pictures

Премьера комедии состоялась в 1984 году. Лента быстро приобрела популярность, создатели выпустили 7 частей франшизы.

По сюжету фильма мэр города Сью Билл преподнес жителям настоящий сюрприз, отменив все ограничения при приеме на службу в полицию. Отныне ни вес, ни рост, ни пол, ни даже слабые умственные способности не могут помешать зачислению в Полицейскую академию. Что тут началось: преподаватели просто схватились за головы. Они нашли способ помешать этому беспределу — сделать обучение невыносимым, превратив его в настоящий ад, только не учли, что и курсанты в долгу не останутся!
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