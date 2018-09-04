Приквел «Крепкого орешка» будет называться «Макклейн»

«Вы можете оценить наши намерения по тому, что написано на титульном листе сценария – «Макклейн», – отметил продюсер Лоренцо ди Бонавентура. – Мы хотим, чтобы Джон Макклейн стал близок зрителям, как никогда раньше».
фото: 20TH CENTURY FOX
Фильм, режиссером которого выступит Лен Уайзмэн, расскажет о молодости главного героя, действие развернется в 1979 году.
Сценарий картины уже готов, приступить к съемкам планируется в ближайшие месяцы. Главную роль в очередной раз исполнит Брюс Уиллис.
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