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Приквел «Крепкого орешка» будет называться «Макклейн»

4 сентября
2018 год

Новости кино >>
4 сентября 2018
Приквел «Крепкого орешка» будет называться «Макклейн». Об этом сообщает издание Empire.

«Вы можете оценить наши намерения по тому, что написано на титульном листе сценария – «Макклейн», – отметил продюсер Лоренцо ди Бонавентура. – Мы хотим, чтобы Джон Макклейн стал близок зрителям, как никогда раньше».


Приквел «Крепкого орешка» будет называться «Макклейн»
фото: 20TH CENTURY FOX

Фильм, режиссером которого выступит Лен Уайзмэн, расскажет о молодости главного героя, действие развернется в 1979 году.

Сценарий картины уже готов, приступить к съемкам планируется в ближайшие месяцы. Главную роль в очередной раз исполнит Брюс Уиллис.
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