Майкл Чиклис и Кайл Шмид присоединились к Брюсу Уиллису в ленте 10 Minutes Gone

Режиссёром картины выступает Брайан А. Миллер, а сценарий готовят Кельвин Мао и Джефф Джингл.
фото: Reuters
По сюжету картины главный герой напрочь забывает десять минут своей жизни из-за ранения, которое он получил во время неудачного ограбления банка. Герою предстоит по крупицам восстановить события того дня и выяснить, кто помешал его плану.
В ленте, по предварительной информации, также сыграют Медоу Уильямс, Свен Теммел и Тайлер Джон Олсон. Съемки начнутся в следующем месяце в Огайо.
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