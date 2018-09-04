Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Майкл Чиклис и Кайл Шмид присоединились к Брюсу Уиллису в ленте 10 Minutes Gone

4 сентября
2018 год

Новости кино >>
4 сентября 2018
Майкл Чиклис и Кайл Шмидт присоединились к касту ленты «Исчезнуть за 10 минут» («10 Minutes Gone»), главную роль в которой сыграет Брюс Уиллис. Об этом сообщает издание Variety.

Режиссёром картины выступает Брайан А. Миллер, а сценарий готовят Кельвин Мао и Джефф Джингл.

Майкл Чиклис и Кайл Шмид присоединились к Брюсу Уиллису в ленте 10 Minutes Gone
фото: Reuters


По сюжету картины главный герой напрочь забывает десять минут своей жизни из-за ранения, которое он получил во время неудачного ограбления банка. Герою предстоит по крупицам восстановить события того дня и выяснить, кто помешал его плану.

В ленте, по предварительной информации, также сыграют Медоу Уильямс, Свен Теммел и Тайлер Джон Олсон. Съемки начнутся в следующем месяце в Огайо.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Брюс УиллисМайкл ЧиклисКайл Шмидт

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Лидия Постникова
3 сентября ушла из жизни актриса, театральный деятель Лидия Постникова.
Святослав Ушаков
1 сентября ушёл из жизни актёр Святослав Ушаков.
Виктор Рябов
30 августа ушёл из жизни актёр Виктор Рябов.
Иосиф Кобзон
30 августа ушёл из жизни певец Иосиф Кобзон.

День рождения >>

Виктор Бычков
Евгения Глушенко
Артём Григорьев
Ольга Дыховичная
Ольга Егорова
Филипп Ершов
Кирилл Пирогов
Елена Полянская
Нина Ургант
Уэс Бентли
Майкл Берриман
Дик Йорк
Стефания Казини
Дита Парло
Холли Сэмпсон
Борис Шиц
все родившиеся 4 сентября >>

Афиша кино >>

Великий уравнитель 2
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2018
История одного назначения
драма
Россия, 2018
Кин
боевик, научная фантастика
США, 2018
Клуб Школа
комедия
Канада, США, 2017
Мара. Пожиратель снов
криминальный фильм, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2018
После Лета
исторический фильм
Россия, 2018
Тайная жизнь пингвинов
мистика, приключения, фильм о животных
Япония, 2018
Тёмные отражения
научная фантастика, фэнтези
США, 2018
Я – препод
драма, комедия
Индия, 2018
Гоголь. Страшная месть
детектив, мистика, экранизация
Россия, 2018
Выжившие
драма, фильм ужасов
Франция, 2017
Из Неаполя с любовью
комедия, мелодрама
Италия, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью