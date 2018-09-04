Иван Стебунов пытается обвести ЦРУ вокруг пальца в ленте «Шпион №1»

«Когда мне дали сценарий, то на первой странице было написано «детективный триллер». Мне очень это понравилось, потому что я люблю этот жанр: всё время присутствует ощущение опасности, до конца непонятно, что будет, и сюжет развивается вокруг какой-то интриги. В сценарии нашего проекта всё это есть, и я думаю, что нам удастся сделать хороший продукт», – рассказал актер.
Уже много лет ЦРУ и ФБР разыскивают русского агента среди высших офицеров американской разведки. Отчаявшись вычислить «крота», руководители американских спецслужб решают «купить» его имя. Именно поэтому в Россию отправляют эмиссаров, которые должны среди бывших высокопоставленных сотрудников советской разведки найти предателя. Осознав, что американские спецслужбы все ближе подбираются к цели, руководство СВР решает подвести к эмиссарам «своего предателя» и направить ЦРУ по ложному пути. По заданию высшего руководства офицер российской разведки должен сыграть предателя и бежать на Запад.
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