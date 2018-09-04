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Иван Стебунов пытается обвести ЦРУ вокруг пальца в ленте «Шпион №1»

4 сентября
2018 год

Новости кино >>
4 сентября 2018
В Москве стартовали съёмки сериала «Шпион №1», главную роль в котором исполнит Иван Стебунов.

«Когда мне дали сценарий, то на первой странице было написано «детективный триллер». Мне очень это понравилось, потому что я люблю этот жанр: всё время присутствует ощущение опасности, до конца непонятно, что будет, и сюжет развивается вокруг какой-то интриги. В сценарии нашего проекта всё это есть, и я думаю, что нам удастся сделать хороший продукт», – рассказал актер.

Иван Стебунов пытается обвести ЦРУ вокруг пальца в ленте «Шпион №1»
фото: PR НТВ

Роли в ленте также исполнят Сергей Колос, Мария Луговая, Арина Постникова, Сергей Барковский и Юрий Цурило. Режиссерское кресло занял Михаил Баркан, он же подготовил сценарий.

Уже много лет ЦРУ и ФБР разыскивают русского агента среди высших офицеров американской разведки. Отчаявшись вычислить «крота», руководители американских спецслужб решают «купить» его имя. Именно поэтому в Россию отправляют эмиссаров, которые должны среди бывших высокопоставленных сотрудников советской разведки найти предателя. Осознав, что американские спецслужбы все ближе подбираются к цели, руководство СВР решает подвести к эмиссарам «своего предателя» и направить ЦРУ по ложному пути. По заданию высшего руководства офицер российской разведки должен сыграть предателя и бежать на Запад.
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