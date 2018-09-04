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Сергей Безруков много пьет и рассказывает про Пушкина

4 сентября
2018 год

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4 сентября 2018
Вышел первый трейлер фильма «Заповедник» по мотивам повести Сергея Довлатова. Картина участвовала в конкурсе фестиваля «Кинотавр», ее режиссером выступила Анна Матисон, а главную роль сыграл Сергей Безруков.



Действие повести Довлатова перенесено в наши дни, когда в «Михайловское» приезжает устраиваться на работу экскурсоводом некогда известный гитарист Константин (Безруков). Костя давно лишился всех способов заработка, почти отчаялся быть услышанным и живет по инерции, часто налегая на алкоголь. Жена и дочь собираются уезжать в Канаду, а в голове бесконечно крутятся вопросы: что именно пошло не так? Как это исправить? В Пушкинских горах он и надеется найти ответы на эти вопросы и попытаться изменить свою жизнь.

Помимо Безрукова в картине также сыграли Анна Михалкова, Гоша Куценко, Александр Семчев, а также Полина Гагарина и Леонид Агутин. В российский прокат фильм выйдет 6 декабря.
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Леонид АгутинСергей БезруковГоша КуценкоАнна МатисонАнна МихалковаАлександр Семчев
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