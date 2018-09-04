Сергей Безруков много пьет и рассказывает про Пушкина

Вышел первый трейлер фильма «Заповедник
» по мотивам повести Сергея Довлатова. Картина участвовала в конкурсе фестиваля «Кинотавр», ее режиссером выступила Анна Матисон
, а главную роль сыграл Сергей Безруков
.
Действие повести Довлатова перенесено в наши дни, когда в «Михайловское» приезжает устраиваться на работу экскурсоводом некогда известный гитарист Константин (Безруков). Костя давно лишился всех способов заработка, почти отчаялся быть услышанным и живет по инерции, часто налегая на алкоголь. Жена и дочь собираются уезжать в Канаду, а в голове бесконечно крутятся вопросы: что именно пошло не так? Как это исправить? В Пушкинских горах он и надеется найти ответы на эти вопросы и попытаться изменить свою жизнь.
Помимо Безрукова в картине также сыграли Анна Михалкова
, Гоша Куценко
, Александр Семчев
, а также Полина Гагарина и Леонид Агутин
. В российский прокат фильм выйдет 6 декабря.
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