ревью

27-й Открытый российский кинофестиваль в Анапе начал работу

Киношок-2018: Любовь к медведям и лилипутам

«Барышня и хулиган»

Илья Найшуллер поработает с создателями «Джона Уика»

Актеры появились вместе на московской премьере «Истории одного назначения»

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь перестали скрывать свои отношения

Павел Табаков – в триллере режиссеров «Интимных мест» и сценаристов «Гоголя».

Мрачный офис и неожиданные взрывы: съемки сериала «Колл-центр»

«Вратарь галактики» Джаника Файзиева выйдет на экраны 17 октября 2019 года

Ролики фильмов

«Алмазный эндшпиль»

Кто выиграет в искусно разыгранной партии, где победа дороже любых бриллиантов?