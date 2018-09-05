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Мрачный офис и неожиданные взрывы: съемки сериала «Колл-центр»

5 сентября
2018 год

Новости кино >>
5 сентября 2018
В новом сезоне канал ТВ-3 запускает линейку киносериалов –проектов в самых востребованных жанрах (экшен, драма, фантастика, триллер), которые будут идти в вечерний прайм-тайм. Откроет линейку «Обычная женщина» Бориса Хлебникова – о ней мы еще расскажем подробно. Также известно, что одним из таких киносериалов станет детективный триллер Романа Прыгунова «Мертвое озеро» с Евгением Цыгановым в главной роли. Сейчас же идут съемки психологического триллера Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Колл-центр». Чтобы узнать подробности нового проекта режиссеров фильмов «Интимные места» и «Человек, который удивил всех» (его премьера буквально в эти минуты проходит в конкурсе Венецианского кинофестиваля), а также сценаристов франшизы «Гоголь», Кино-театр.ру отправился на съемочную площадку «Колл-центра».

Мрачный офис и неожиданные взрывы: съемки сериала «Колл-центр»
фото: Съемки сериала "Колл-центр"/ТВ-3

Почти в 200 км от Москвы расположена деревня Моховое. В 2010 году в результате лесных пожаров она полностью выгорела, жителей переселили в новые дома в соседнем поселке, а на месте Мохового остался пожароопасный пустырь и остатки нескольких домов. Эта выжженная земля и стала естественной декорацией для съемок одного из эпизодов сериала «Колл-центр». Основное его действие, как понятно из названия, происходит в офисе – колл-центра интернет-магазина для взрослых. Здесь работают 12 сотрудников. Придя однажды утром на работу, они становятся заложниками неизвестных Папы и Мамы, сообщающих, что в офисе бомба – ее взорвут, если заложники не будут выполнять указания. Параллельно офисному захвату в восьмисерийном «Колл-центре» расскажут предысторию ключевых сотрудников. В их числе – скромный неудачник Кирилл, которого играет Павел Табаков.

«Он внешне неудачник, но скрытый лидер. Замкнутый из-за событий прошлого, аутичный. С одной стороны, безрассудный, с другой – храбрый. Он изменяется от первой страницы сценария до последней», – говорит Табаков.

Мрачный офис и неожиданные взрывы: съемки сериала «Колл-центр»
фото: Съемки сериала "Колл-центр"/ТВ-3

События прошлого – это современный конфликт, в который Кирилл, мирный житель, попадает вместе со своей девушкой (Стася Милославская). Режиссер и автор сценария Наташа Меркулова рассказывает, что конкретной привязки к реальным военным конфликтам в сериале нет.

«Мы хотели просто показать, что такое война, когда в нее попадают двое молодых людей, которые никакого отношения к войне не имеют», – отмечает Меркулова. Ее сорежиссер и соавтор сценария Алексей Чупов добавляет, что им важно было показать «чудовищность войны как таковой»: «Война – это всегда две стороны, на каждой из которых воюют озлобленные, полные ненависти друг к другу люди».

Одна из центральных сцен предыстории Кирилла – череда взрывов, свидетелями которых они вместе со своей девушкой и становятся. Один из таких взрывов – самый масштабный – снимается на глазах у журналистов. Репетиция долгая, но все нужно снять с одного дубля, так как для этой сцены специально восстановили дом, который и нужно взрывать. «Камера! Мотор!» – и все происходит быстро и неожиданно, в том числе, кажется, и для актеров. «Даже играть ничего не нужно было», – с восхищением говорит Табаков. Актер признается, что они со Стасей думали, что взрыв прозвучит, когда они отбегут чуть подальше, да и будет не таким громким. А так – и впрямь получилось неожиданно и ужасающе реалистично. Никто не пострадал. Режиссеры и операторы картинкой остались довольны. Художник-постановщик Никита Евглевский, который и занимался восстановлением дома для взрыва, кажется, тоже.

Мрачный офис и неожиданные взрывы: съемки сериала «Колл-центр»
фото: Съемки сериала "Колл-центр"/ТВ-3

О локациях, в которых будут сниматься предыстории других персонажей, художник рассказывает с неохотой – намекает лишь, что запланированы еще съемки в Турции. Офис колл-центра, который строит художник Федор Савельев, тоже скрыт от посторонних глаз.

«Экстерьер офиса реальный, в Московской области. Мы искали отдельно стоящее мрачное здание – такой небоскреб, «башня смерти». Он стоит почти в чистом поле, как нам и нужно было, чтобы офис выглядел грозным, эпичным и трагичным», – отмечает Евглевский.

Режиссеры рассказывают, что все серии «Колл-центра» будут сделаны в разных жанрах.

«На наш взгляд, это экспериментальный сериал. Мы снимаем не просто для телевидения, а для ТВ-3. На сегодняшний день это канал для экспериментов. Возможно, единственный на нашем телевидении. Этот проект в разных сериях дает нам возможность поэкспериментировать с разными жанрами», – уточняет Чупов.

Это и хоррор, и психологический триллер, и драма, и даже черная комедия. Кстати, именно с комедии история «Колл-центра» когда-то и началась.

«У нас есть друг – известный российский рекламист Игорь Ганжа. Он позвонил нам и сказал, что у него есть клиенты, выпускающие оборудование для колл-центров. И предложил нам сделать интернет-сериал – ситком с эпизодами по три минуты. Но тогда мы только закончили с «Кризисом нежного возраста» и возвращаться к комедии не хотелось. Нам пришла идея триллера, где заложники будут сидеть в колл-центре. Для рекламного проекта эта идея не подошла, но мы уже не могли остановиться и придумали историю, которую потом и принесли Валере Федоровичу и Жене Никишову», – вспоминает Чупов.

Мрачный офис и неожиданные взрывы: съемки сериала «Колл-центр»
фото: Съемки сериала "Колл-центр"/ТВ-3

Меркулова уточняет, что пока продюсеры не отвечали, они начали активно готовиться к съемкам «Человека, который удивил всех». И тут Федорович с Никишовым позвонили и сказали, что готовы запустить «Колл-центр».

«Пришлось все разруливать. В итоге мы уже два года без отпуска», – со вздохом, правда, счастливым говорит Меркулова.

Кастинг «Колл-центра» длился почти год, даже после того, как Меркулова с Чуповым сняли пилот, они поменяли актерский состав практически на половину. Как рассказывает Наташа, Табаков попал в сериал «в последний момент»: искали «молодого Джейка Джилленхола», смеются режиссеры. Кроме Павла Табакова главные роли в сериале также играют Юлия Хлынина и Владимир Яглыч. В «Колл-центре» также появятся Анатолий Белый, Сабина Ахмедова, Мадлен Джабраилова, Никита Тарасов и многие другие актеры. Съемки сериала продлятся до конца ноября.

Маша Токмашева
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Гоголь. ВийГоголь. НачалоГоголь. Страшная местьИнтимные местаКолл-центрМёртвое озероОбычная женщина

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Мрачный офис и неожиданные взрывы: съемки сериала «Колл-центр» фотографии
Мрачный офис и неожиданные взрывы: съемки сериала «Колл-центр» фотографии
Мрачный офис и неожиданные взрывы: съемки сериала «Колл-центр» фотографии
Мрачный офис и неожиданные взрывы: съемки сериала «Колл-центр» фотографии
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