«Супермен» Генри Кавилл перевоплотится в «Ведьмака»

Исполнивший роль Супермена Генри Кавилл присоединился к сериалу «Ведьмак» от Netflix, который станет экранизацией одноименной серии романов Анджея Сапковского.
На своей странице в Instagram актер заявил, что теперь будет «уничтожать монстров» и пошутил, что письма ему теперь можно отправлять в Каэр Морхен на имя Геральта.
фото: screenrant.com
О том, что Кавилл исполнит главную роль в адаптации фэнтези, заявила и шоураннер проекта Лорен Хиссрич. «Он и есть Геральт. Всегда им был. Я так рада приветствовать Генри Кавилла в нашей «ведьмачьей» семье», - отметила она в своем «Твиттере».
Серия романов Сапковского включает в себя пять романов и два сборника рассказов. О планах Netflix экранизировать историю стало известно прошлой весной.
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