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«Супермен» Генри Кавилл перевоплотится в «Ведьмака»

5 сентября
2018 год

Новости кино >>
5 сентября 2018
Исполнивший роль Супермена Генри Кавилл присоединился к сериалу «Ведьмак» от Netflix, который станет экранизацией одноименной серии романов Анджея Сапковского.

На своей странице в Instagram актер заявил, что теперь будет «уничтожать монстров» и пошутил, что письма ему теперь можно отправлять в Каэр Морхен на имя Геральта.

«Супермен» Генри Кавилл перевоплотится в «Ведьмака»
фото: screenrant.com

О том, что Кавилл исполнит главную роль в адаптации фэнтези, заявила и шоураннер проекта Лорен Хиссрич. «Он и есть Геральт. Всегда им был. Я так рада приветствовать Генри Кавилла в нашей «ведьмачьей» семье», - отметила она в своем «Твиттере».

Серия романов Сапковского включает в себя пять романов и два сборника рассказов. О планах Netflix экранизировать историю стало известно прошлой весной.
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