Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Мини-фестиваль «Эхо Выборга» стартует в Москве 10 сентября

5 сентября
2018 год

Новости кино >>
5 сентября 2018
С 10 по 16 сентября в кинотеатре «5 звезд на Новокузнецкой» состоится мини-фестиваль «Эхо Выборга». В рамках смотра пройдут показы фильмов, которые стали лауреатами XXVI фестиваля российского кино «Окно в Европу».

Картины зрителям представят продюсеры, режиссеры, актеры и другие члены съемочных групп. После показов планируются дискуссии с авторами фильмов.

Мини-фестиваль «Эхо Выборга» стартует в Москве 10 сентября

В программу фестиваля вошли «Хрусталь» Дарьи Жук, получивший
главный приз конкурса «Копродукция. Окно в мир» и приз Гильдии киноведов и кинокритиков России, и «Гурвинек. Волшебная игра», который занял второе место в конкурсе «Выборгский счет».

Также зрителям представят картины «Жизнь раз», «ВоваНина», «Ван Гоги», «Папа, сдохни», «Зеленые коты», «Восточный фронт», «Фагот», «У ангела ангина», «Амбивалентность» и другие.

Фестиваль в Выборге в этом году проходил с 10 по 16 августа. В программу смотра попало порядка 130 документальных, игровых и анимационных лент.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
фильмы
АмбивалентностьВан ГогиПапа, сдохниУ ангела ангинаХрусталь

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Геннадий Мелёхин
4 сентября скончался актёр Геннадий Мелёхин.
Николай Шадрин
3 сентября ушёл из жизни актёр Николай Шадрин.
Лидия Постникова
3 сентября ушла из жизни актриса, театральный деятель Лидия Постникова.
Святослав Ушаков
1 сентября ушёл из жизни актёр Святослав Ушаков.

День рождения >>

Вячеслав Баранов
Андрей Биланов
Светлана Жгун
Макар Запорожский
Владислав Канопка
Вайва Майнелите
Павел Меленчук
Юлия Пересильд
Анастасия Стежко
Майкл Китон
Пэдди Консидайн
Риккардо Куччолла
Роуз Макгоуэн
Павел Новы
Густаво Рохо
Рэкел Уэлч
все родившиеся 5 сентября >>

Афиша кино >>

Великий уравнитель 2
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2018
История одного назначения
драма
Россия, 2018
Кин
боевик, научная фантастика
США, 2018
Клуб Школа
комедия
Канада, США, 2017
Мара. Пожиратель снов
криминальный фильм, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2018
После Лета
исторический фильм
Россия, 2018
Тайная жизнь пингвинов
мистика, приключения, фильм о животных
Япония, 2018
Тёмные отражения
научная фантастика, фэнтези
США, 2018
Я – препод
драма, комедия
Индия, 2018
Гоголь. Страшная месть
детектив, мистика, экранизация
Россия, 2018
Выжившие
драма, фильм ужасов
Франция, 2017
Из Неаполя с любовью
комедия, мелодрама
Италия, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью