Мини-фестиваль «Эхо Выборга» стартует в Москве 10 сентября

С 10 по 16 сентября
в кинотеатре «5 звезд на Новокузнецкой» состоится мини-фестиваль «Эхо Выборга
». В рамках смотра пройдут показы фильмов, которые стали лауреатами XXVI фестиваля российского кино «Окно в Европу
».
Картины зрителям представят продюсеры, режиссеры, актеры и другие члены съемочных групп. После показов планируются дискуссии с авторами фильмов.
В программу фестиваля вошли «Хрусталь
» Дарьи Жук
, получивший
главный приз конкурса «Копродукция. Окно в мир» и приз Гильдии киноведов и кинокритиков России, и «Гурвинек. Волшебная игра
», который занял второе место в конкурсе «Выборгский счет».
Также зрителям представят картины «Жизнь раз», «ВоваНина
», «Ван Гоги
», «Папа, сдохни
», «Зеленые коты», «Восточный фронт», «Фагот
», «У ангела ангина
», «Амбивалентность
» и другие.
Фестиваль в Выборге в этом году проходил с 10 по 16 августа. В программу смотра попало порядка 130 документальных, игровых и анимационных лент.
обсуждение >>