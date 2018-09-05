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«Вратарь галактики» Джаника Файзиева выйдет на экраны 17 октября 2019 года

5 сентября
2018 год

Новости кино >>
5 сентября 2018
Премьера фантастического фильма Джаника Файзиева «Вратарь галактики», ранее запланированная на январь 2019 года, перенесена на 17 октября. Об этом сообщает кинокомпания «СТВ».

«Вратарь галактики» Джаника Файзиева выйдет на экраны 17 октября 2019 года

В ленте снялись Евгений Романцов, Виктория Агалакова, Михаил Ефремов, Елена Яковлева и другие. Над сценарием фильма работали Файзиев, Андрей Рубанов, Дрю Роу и Твистер Мерчисон.

По сюжету в результате Галактической войны, произошедшей рядом с нашей планетой, уничтожена Луна, а полюса Земли смещены. Над Москвой навис громадный инопланетный корабль – это стадион, на котором проходят состязания, отдаленно напоминающие современный футбол. Судьба планеты в руках участников: будущее зависит от результата игры.
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персоны
Виктория АгалаковаМихаил ЕфремовЕвгений РоманцовАндрей РубановДжаник ФайзиевЕлена Яковлева
фильмы
Вратарь Галактики

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