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«Человек на Луне» выйдет на российские экраны 11 октября

6 сентября
2018 год

Новости кино >>
6 сентября 2018
Российская премьера новой драмы оскароносного режиссера Дэмиена Шазелла «Человек на Луне» состоится 11 октября.

«Человек на Луне» выйдет на российские экраны 11 октября

Главные роли в биографической ленте об астронавте Ниле Армстронге и его высадке на спутнике Земли исполнили Райан Гослинг и Клер Фой.

Основой для сюжета фильма стала биография Джеймса Хансена «Первый человек: Жизнь Нила А. Армстронга». Над сценарием работал Джош Сингер. Картина затронет временной промежуток с 1961 года по 1969-й и также сфокусируется на значимости этих событий не только для самого Армстронга, но и для Америки в целом.
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