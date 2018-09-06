«Человек на Луне» выйдет на российские экраны 11 октября

Российская премьера новой драмы оскароносного режиссера Дэмиена Шазелла
«Человек на Луне
» состоится 11 октября
.
Главные роли в биографической ленте об астронавте Ниле Армстронге и его высадке на спутнике Земли исполнили Райан Гослинг
и Клер Фой
.
Основой для сюжета фильма стала биография Джеймса Хансена «Первый человек: Жизнь Нила А. Армстронга
». Над сценарием работал Джош Сингер
. Картина затронет временной промежуток с 1961 года по 1969-й и также сфокусируется на значимости этих событий не только для самого Армстронга, но и для Америки в целом.
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