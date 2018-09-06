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Россия и США снимают мультфильм о музыкальной группе «Хамелеоны»

6 сентября
2018 год

Новости кино >>
6 сентября 2018
Группа компаний «Рики» и независимые создатели мультимедийного контента из США Tremblay Bros. Studios запускают производство анимационного сериала «Хамелеоны».

«Мы давно хотели выпустить музыкальное тематическое шоу с настоящей музыкой, созданной ведущими современными авторами. «Хамелеоны» заставят нас не только смеяться и танцевать, но и испытывать настоящий восторг! Здорово, что мы выпускаем этот проект вместе с талантливой и выдающейся анимационной командой группы компаний «Рики», – рассказал президент американской компании Кристиан Тремблэй.

Россия и США снимают мультфильм о музыкальной группе «Хамелеоны»

Разработкой сериала, основанном на идее российского анимационного холдинга, занимаются Кристиан и Ивон Тремблэй. Команда аниматоров была собрана под руководством Дерека Иверсена, бывшего главного сценариста Nickelodeon и создателя более 60 эпизодов «Губки Боб Квадратные Штаны».

Действие мультфильма развернется в типичном пригородном районе, где музыкальная группа «Хамелеоны» ежедневно сталкивается с трудностями на пути к известности. Комедийный сериал с остроумными диалогами и международными отсылками к поп-культуре расскажет о хулиганских приключениях хамелеонов, которые вновь и вновь попадают в рискованные авантюры.

«Хамелеоны» будет представлены на международном рынке MIP Junior в Каннах в 2018 году.
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