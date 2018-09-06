Марго Робби и Маттиас Шонартс «отомстят» за преступления нацистов в ленте «Руины»

Сценарий ленты подготовили Мэттью и Райан Фирпо. Он написан в духе «Бесславных ублюдков» и «Ярости». В центре сюжета офицер-нацист, который вместе с пережившей холокост девушкой, пытается искупить военные преступления и ведет охоту на оставшихся в живых членов своего бывшего отряда смерти СС на руинах послевоенной Германии. В прошлом году текст возглавил «Черный список» лучших сценариев.
Ранее сообщалось, что главную женскую роль в ленте может исполнить Галь Гадот. Старт съемок картины намечен на начало 2019 года в Праге.
обсуждение >>