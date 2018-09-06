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Марго Робби и Маттиас Шонартс «отомстят» за преступления нацистов в ленте «Руины»

6 сентября
2018 год

Новости кино >>
6 сентября 2018
Марго Робби и Маттиас Шонартс присоединились к актерскому составу ленты «Руины», режиссерское кресло которой занял Джастин Курзель. Об этом сообщает The Wrap.

Марго Робби и Маттиас Шонартс «отомстят» за преступления нацистов в ленте «Руины»
фото: Getty Images

Сценарий ленты подготовили Мэттью и Райан Фирпо. Он написан в духе «Бесславных ублюдков» и «Ярости». В центре сюжета офицер-нацист, который вместе с пережившей холокост девушкой, пытается искупить военные преступления и ведет охоту на оставшихся в живых членов своего бывшего отряда смерти СС на руинах послевоенной Германии. В прошлом году текст возглавил «Черный список» лучших сценариев.

Ранее сообщалось, что главную женскую роль в ленте может исполнить Галь Гадот. Старт съемок картины намечен на начало 2019 года в Праге.
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