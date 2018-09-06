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Третью часть «Гоголя» покажут в Европе и ОАЭ

6 сентября
2018 год

Новости кино >>
6 сентября 2018
Третья и заключительная часть российской франшизы «Гоголь. Страшная месть» с 9 сентября стартует в прокате в 90 европейских кинотеатрах.

Мистический детектив представят зрителям в Германии, Австрии, Бельгии, Люксембурге, Швейцарии и на Кипре. Кроме того, 4 октября лента выйдет в прокат и в Объединённых Арабских Эмиратах.

Третью часть «Гоголя» покажут в Европе и ОАЭ

«Мы видим огромный потенциал международных продаж трилогии фильмов, и уже осенью представим проект «Гоголь. Страшная Месть» международным байерам на кинорынках в Торонто и Лос-Анджелесе», – также отметила Катерина Пшеницына – представитель компании «Централ Партнершип», которая занимается международными продажами трилогии.

Франшиза «Гоголь» стала одним из кассовых российских хитов последних лет. Первые две серии собрали в прокате около 1 миллиарда рублей, который принесли в кинотеатры 4 млн зрителей.

Две сотни лет назад малороссийские хутора разоряла шайка нехристей-ляхов во главе с могущественным колдуном. С тех пор рыщет в окрестностях Диканьки неизвестный Чёрный Всадник, ловит молодых девушек и жестоко расправляется с ними, будто мстит за что. И следующей его жертвой может стать Лиза. Чтобы спасти возлюбленную, писарь Николай Гоголь должен разбить злые чары и победить древнее проклятье. Ни одному из смертных ещё не удавалось это. К счастью, на помощь Гоголю приходит гениальный столичный сыщик Яков Гуро, и у него уже есть главный подозреваемый...
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