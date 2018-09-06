Фанни Ардан едет в Санкт-Петербург представлять «Марию до Каллас»

Одна из самых ярких звезд французского кинематографа, изысканная, яркая, любимая россиянами актриса Фанни Ардан
приедет в Санкт-Петербург на кинофестиваль «Послание к человеку». 20 сентября актриса примет участие в российской премьере документального фильма режиссера Тома Вольфа
«Мария До Каллас
» и в церемонии закрытия фестиваля.
«Мария До Каллас» – история жизни самой яркой оперной певицы мира, рассказанная спустя 40 лет после того, как ее не стало. Повествование, причем, идет от первого лица. Каллас рассказывает о себе посредством множества писем и интервью, многие из которых публикуются впервые. В течение трёх лет режиссёр Том Вольф путешествовал по миру в поисках редких архивов, большая часть из которых прежде не публиковались: частных видеозаписей, неизвестных фотографий, неофициальных съёмок выступлений, сделанных поклонниками певицы, её личных писем и забытых интервью.
Саундтрек фильма состоит из редких и неопубликованных записей, предоставленных близкими Каллас и почитателями её таланта. В фильме собрана беспрецедентно богатая коллекция видео-, фото- и аудио-материалов, половина которых увидят свет впервые.
Именно Фанни Ардан, бесподобно воплотившая образ Каллас как в театре («Мастер-Класс»), так и в кино («Каллас навсегда»), озвучивает личные мысли и воспоминания певицы в этой документальной ленте. Актриса пробудет в Санкт-Петербурге два дня и примет участие в церемонии закрытия «Послания к человеку».
«Мария До Каллас» выходи в российский прокат с 20 сентября
в двух версиях - дублированный фильм и версия на французском языке с субтитрами, озвученная Фанни Ардан.
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