Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Фанни Ардан едет в Санкт-Петербург представлять «Марию до Каллас»

6 сентября
2018 год

Новости кино >>
6 сентября 2018
Одна из самых ярких звезд французского кинематографа, изысканная, яркая, любимая россиянами актриса Фанни Ардан приедет в Санкт-Петербург на кинофестиваль «Послание к человеку». 20 сентября актриса примет участие в российской премьере документального фильма режиссера Тома Вольфа «Мария До Каллас» и в церемонии закрытия фестиваля.

Фанни Ардан едет в Санкт-Петербург представлять «Марию до Каллас»

«Мария До Каллас» – история жизни самой яркой оперной певицы мира, рассказанная спустя 40 лет после того, как ее не стало. Повествование, причем, идет от первого лица. Каллас рассказывает о себе посредством множества писем и интервью, многие из которых публикуются впервые. В течение трёх лет режиссёр Том Вольф путешествовал по миру в поисках редких архивов, большая часть из которых прежде не публиковались: частных видеозаписей, неизвестных фотографий, неофициальных съёмок выступлений, сделанных поклонниками певицы, её личных писем и забытых интервью.
Саундтрек фильма состоит из редких и неопубликованных записей, предоставленных близкими Каллас и почитателями её таланта. В фильме собрана беспрецедентно богатая коллекция видео-, фото- и аудио-материалов, половина которых увидят свет впервые.

Именно Фанни Ардан, бесподобно воплотившая образ Каллас как в театре («Мастер-Класс»), так и в кино («Каллас навсегда»), озвучивает личные мысли и воспоминания певицы в этой документальной ленте. Актриса пробудет в Санкт-Петербурге два дня и примет участие в церемонии закрытия «Послания к человеку».

Фанни Ардан едет в Санкт-Петербург представлять «Марию до Каллас»

«Мария До Каллас» выходи в российский прокат с 20 сентября в двух версиях - дублированный фильм и версия на французском языке с субтитрами, озвученная Фанни Ардан.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Поиск по меткам
Послание к человеку
персоны
Фанни Ардан
фильмы
Мария до Каллас

фотографии >>
Фанни Ардан едет в Санкт-Петербург представлять «Марию до Каллас» фотографии
Фанни Ардан едет в Санкт-Петербург представлять «Марию до Каллас» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Геннадий Мелёхин
4 сентября скончался актёр Геннадий Мелёхин.
Николай Шадрин
3 сентября ушёл из жизни актёр Николай Шадрин.
Лидия Постникова
3 сентября ушла из жизни актриса, театральный деятель Лидия Постникова.
Святослав Ушаков
1 сентября ушёл из жизни актёр Святослав Ушаков.

День рождения >>

Валентин Белохвостик
Анатолий Гаричев
Владимир Ерёмин
Гелена Ивлиева
Игорь Мещерин
Ольга Онищенко
Александр Перков
Дмитрий Ступка
Наталья Терехова
Ежи Биньчицкий
Яна Бржежкова
Эрик Любос
Кристина Миколаевская
Бетси Расселл
Майкл Уинслоу
Идрис Эльба
все родившиеся 6 сентября >>

Афиша кино >>

Великий уравнитель 2
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2018
История одного назначения
драма
Россия, 2018
Кин
боевик, научная фантастика
США, 2018
Клуб Школа
комедия
Канада, США, 2017
Мара. Пожиратель снов
криминальный фильм, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2018
После Лета
исторический фильм
Россия, 2018
Тайная жизнь пингвинов
мистика, приключения, фильм о животных
Япония, 2018
Тёмные отражения
научная фантастика, фэнтези
США, 2018
Я – препод
драма, комедия
Индия, 2018
Гоголь. Страшная месть
детектив, мистика, экранизация
Россия, 2018
Выжившие
драма, фильм ужасов
Франция, 2017
Из Неаполя с любовью
комедия, мелодрама
Италия, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью

«Вера»
Ролики фильмов

«Вера»

Обычная девушка Вера встречает красивого и обеспеченного Олега, который хочет отобрать её наследство.