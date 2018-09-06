Объявлено жюри фестиваля телесериалов «Пилот»

Первый российский фестиваль телесериалов «Пилот», который пройдет в Иваново с 12 по 15 сентября, объявил состав профессионального жюри. В него вошли представители различных онлайн-кинотеатров.
Это, в частности, генеральный директор ОККО Иван Гродецкий
, глава tvzavr Владимир Щеглов, директор по контентной политике ПАО «Ростелеком» Александр Косарим
, гендиректор «Яндекс.Студии» Ольга Филипук
и официальный представитель в России и странах СНГ Каннских международных рынков аудиовизуального контента MIPTV, MIPDOC, MIPCOM, MIPJUNIOR и MIPFORMATS, Азиатского Рынка и ТВ Форума в Сингапуре (ATF) Александра Модестова
.
Жюри раздаст призы за сценарий, актерские работу, лучшую режиссуру и назовет лучшего продюсера. Победителя фестиваля выберут зрители. На главную награду претендуют 20 сериалов, в числе которых ремейк израильского сериала «Русалки
» с Иевой Андреевайте
и Петром Федоровым
, ретро-детектив «Подкидыш
» с Антоном Шагиным
и Аглаей Тарасовой
, детектив «Ворона
» с Елизаветой Боярской
и Анатолием Белым
, драма «Учителя
» с Владимиром Вдовиченковым
, Ириной Старшенбаум
и Анной Котовой
и другие работы
.
Президентом фестиваля «Пилот» является кинорежиссер, сценарист и продюсер Валерий Тодоровский
. В попечительский совет фестиваля вошли врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский
, продюсеры Александр Акопов
, Леонид Верещагин
, Сергей Сельянов
, Игорь Толстунов
, Александр Цекало
и режиссер, актер и продюсер Федор Бондарчук
.
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