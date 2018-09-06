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Объявлено жюри фестиваля телесериалов «Пилот»

6 сентября
2018 год

Новости кино >>
6 сентября 2018
Первый российский фестиваль телесериалов «Пилот», который пройдет в Иваново с 12 по 15 сентября, объявил состав профессионального жюри. В него вошли представители различных онлайн-кинотеатров.

Объявлено жюри фестиваля телесериалов «Пилот»

Это, в частности, генеральный директор ОККО Иван Гродецкий, глава tvzavr Владимир Щеглов, директор по контентной политике ПАО «Ростелеком» Александр Косарим, гендиректор «Яндекс.Студии» Ольга Филипук и официальный представитель в России и странах СНГ Каннских международных рынков аудиовизуального контента MIPTV, MIPDOC, MIPCOM, MIPJUNIOR и MIPFORMATS, Азиатского Рынка и ТВ Форума в Сингапуре (ATF) Александра Модестова.

Жюри раздаст призы за сценарий, актерские работу, лучшую режиссуру и назовет лучшего продюсера. Победителя фестиваля выберут зрители. На главную награду претендуют 20 сериалов, в числе которых ремейк израильского сериала «Русалки» с Иевой Андреевайте и Петром Федоровым, ретро-детектив «Подкидыш» с Антоном Шагиным и Аглаей Тарасовой, детектив «Ворона» с Елизаветой Боярской и Анатолием Белым, драма «Учителя» с Владимиром Вдовиченковым, Ириной Старшенбаум и Анной Котовой и другие работы.

Президентом фестиваля «Пилот» является кинорежиссер, сценарист и продюсер Валерий Тодоровский. В попечительский совет фестиваля вошли врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский, продюсеры Александр Акопов, Леонид Верещагин, Сергей Сельянов, Игорь Толстунов, Александр Цекало и режиссер, актер и продюсер Федор Бондарчук.
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