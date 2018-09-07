Киноакадемия США отложила вручение награды за «Лучший популярный фильм»

Киноакадемия США приняла решение перенести вручение новой награды «Лучший популярный фильм». Премия должна была присуждаться уже на 91-й церемонии.
Как сообщает издание The Hollywood reporter, вручение награды отложено на неопределенное время. Отмечается, что появление номинации за 9 месяцев до церемонии награждения «создало определенные сложности для уже вышедших в прокат фильмов».
фото: AP Images/Invision
Тем не менее в киноакадемии продолжат работу над созданием новой категории и «изучат и запросят дополнительную информацию» о ее введении.
В начале августа стало известно о введении новой категории, «посвященной достижениям в популярном кино». Тогда же в академии сообщили об изменении даты проведения церемонии в 2020 году – она состоится 9 февраля.
Престижная американская кинопремия была создана в 1929 году и вручается за вклад в создание фильмов. Церемония награждения проводится ежегодно в Лос-Анджелесе, в театре «Долби».
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