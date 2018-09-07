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Новый сезон «Доктора Кто» выйдет на экраны 7 октября

7 сентября
2018 год

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7 сентября 2018
Премьера очередного сезона фантастического сериала «Доктор Кто» состоится 7 октября. Об этом сообщается в «Твиттере» проекта.

Новый сезон – первый за историю картины, когда главную роль будет исполнять женщина. Ею стала английская актриса Джоди Уиттакер.

Новый сезон «Доктора Кто» выйдет на экраны 7 октября
фото: BBC

С 2013 года центрального персонажа играл Питер Капальди, который покинул проект в январе 2017 года.

Сериал впервые вышел на экраны в 2005 году и рассказывал об межгалактическом пришельце-загадке по прозвищу Доктор. Последний оставшийся в живых Повелитель Времени, он странствовал по эпохам, сражался со всевозможными злодеями и часто брал в попутчики простых людей.
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