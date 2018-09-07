Ребекка Фергюсон может поучаствовать в ремейке «Дюны»

анонс

Премьера ремейка «1+1» с Брайаном Крэнстоном и Кевином Хартом состоится 11 января

Впервые главная роль в проекте досталась женщине.

Новый сезон «Доктора Кто» выйдет на экраны 7 октября

Представить новую категорию планировалось уже на 91-й церемонии награждения.

Киноакадемия США отложила вручение награды за «Лучший популярный фильм»

6 сентября

Дэнни Трехо станет специальным гостем Comic Con Russia 2018

Фестиваль поп-культуры пройдет в Москве с 4 по 7 октября.