Ребекка Фергюсон может поучаствовать в ремейке «Дюны»

фото: Matthias Nareyek/Getty Images for Sony Pictures
«Дюна» – первая часть саги «Хроники Дюны». Эта книга принесла Герберту широкую популярность и стала одним из самых известных научно-фантастических романов XX века. Ранее создатель «Бегущего по лезвию 2049» заявил о намерении разделить историю как минимум на два фильма.
Действие романа разворачивается в будущем, где люди решили отказаться от техники и максимально развить свои мыслительные способности. Читатель наблюдает за враждой двух могущественных домов: Атрейдес и Харконнен.
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