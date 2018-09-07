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Ребекка Фергюсон может поучаствовать в ремейке «Дюны»

7 сентября
2018 год

Новости кино >>
7 сентября 2018
Ребекка Фергюсон ведет переговоры об участии в съемках ленты Дени Вильнёва «Дюна», основанной на одноименном романе Фрэнка Герберта. Об этом сообщает издание Variety.

О каком именно персонаже идет речь, пока не разглашается. К ремейку картины уже присоединился Тимоти Шаламе – ему предстоит перевоплотиться в Пола Атрейдеса, которого в фильме Дэвида Линча играл Кайл МакЛахлен.

Ребекка Фергюсон может поучаствовать в ремейке «Дюны»
фото: Matthias Nareyek/Getty Images for Sony Pictures

«Дюна» – первая часть саги «Хроники Дюны». Эта книга принесла Герберту широкую популярность и стала одним из самых известных научно-фантастических романов XX века. Ранее создатель «Бегущего по лезвию 2049» заявил о намерении разделить историю как минимум на два фильма.

Действие романа разворачивается в будущем, где люди решили отказаться от техники и максимально развить свои мыслительные способности. Читатель наблюдает за враждой двух могущественных домов: Атрейдес и Харконнен.
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персоны
Дени ВильнёвДэвид ЛинчКайл МаклахленРебекка ФергюсонТимоти Шаламе
фильмы
Бегущий по лезвию 2049Дюна

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