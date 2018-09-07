Петр Буслов и Алексей Макаров выберут лучшие короткометражки «Движения»

Кинофестиваль дебютов «Движение», который в этом году уже в шестой раз пройдет в Омске с 26 по 30 сентября, начал объявлять конкурсантов и членов жюри.
Так, программу «короткого метра» будет оценивать жюри под руководством режиссера Петра Буслова
, компанию ему составят актеры Алексей Макаров
и Юлия Александрова
, а также продюсеры Сергей Яхонтов
и Екатерина Кононенко
. В числе претендентов на звание лучшего короткометражного фильма – хоррор «Муза
» Александра Ханта
, ленту «Стиральная машина
» Антона Бильжо
, режиссерские дебюты актеров Яны Гладких
(ее фильм называется «Яна – это Аня наоборот
»), Динары Друкаровой
(«Моя веточка тоненькая
») и Евгения Сангаджиева
(«Гармония
»). В конкурса также покажут «Пасьянс
» Елены Бородач
, «Ночь
» Евгения Милых
и «Первую смерть
» Артема Фирсанова
.
Другая картина Фирсанова – «Красный день
» – станет участником конкурса неигрового кино «Движение. Жизнь». В него также войдут «Облако Волгоград
» Андрея Сильвестрова
, «Страх внизу живота
» Ольги Столповской
, «Вертолет
» Дмитрия Кубасова
, «Инженер Федорович
» Елены Мургановой
, «Игра в классики
» Дарьи Демура
, «Избранники
» Анастасии Голуб
и «Каникулы
» Марианны Сергеевой
. Жюри этой программы возглавит режиссер, сценарист и продюсер Павел Бардин
, помогать ему оценивать конкурсантов будут журналист Филипп Дзядко
, режиссер Георгий Молодцов
и актеры Владимир Мишуков
и Анна Слю
.
Национальный фестиваль дебютов «Движение» проводится в Омске с 2013 года. Президентом смотра является актер, режиссер и сценарист Артем Михалков
, генеральным продюсером – Полина Зуева
, программным директором – Стас Тыркин
.
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