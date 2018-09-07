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Петр Буслов и Алексей Макаров выберут лучшие короткометражки «Движения»

7 сентября
2018 год

Новости кино >>
7 сентября 2018
Кинофестиваль дебютов «Движение», который в этом году уже в шестой раз пройдет в Омске с 26 по 30 сентября, начал объявлять конкурсантов и членов жюри.

Петр Буслов и Алексей Макаров выберут лучшие короткометражки «Движения»

Так, программу «короткого метра» будет оценивать жюри под руководством режиссера Петра Буслова, компанию ему составят актеры Алексей Макаров и Юлия Александрова, а также продюсеры Сергей Яхонтов и Екатерина Кононенко. В числе претендентов на звание лучшего короткометражного фильма – хоррор «Муза» Александра Ханта, ленту «Стиральная машина» Антона Бильжо, режиссерские дебюты актеров Яны Гладких (ее фильм называется «Яна – это Аня наоборот»), Динары ДрукаровойМоя веточка тоненькая») и Евгения СангаджиеваГармония»). В конкурса также покажут «Пасьянс» Елены Бородач, «Ночь» Евгения Милых и «Первую смерть» Артема Фирсанова.

Другая картина Фирсанова – «Красный день» – станет участником конкурса неигрового кино «Движение. Жизнь». В него также войдут «Облако Волгоград» Андрея Сильвестрова, «Страх внизу живота» Ольги Столповской, «Вертолет» Дмитрия Кубасова, «Инженер Федорович» Елены Мургановой, «Игра в классики» Дарьи Демура, «Избранники» Анастасии Голуб и «Каникулы» Марианны Сергеевой. Жюри этой программы возглавит режиссер, сценарист и продюсер Павел Бардин, помогать ему оценивать конкурсантов будут журналист Филипп Дзядко, режиссер Георгий Молодцов и актеры Владимир Мишуков и Анна Слю.

Национальный фестиваль дебютов «Движение» проводится в Омске с 2013 года. Президентом смотра является актер, режиссер и сценарист Артем Михалков, генеральным продюсером – Полина Зуева, программным директором – Стас Тыркин.
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Кинофестиваль «Движение»
персоны
Юлия АлександроваПавел БардинАнтон БильжоПётр БусловЯна ГладкихАнастасия ГолубДинара ДрукароваПолина ЗуеваЕкатерина КононенкоДмитрий КубасовАлексей МакаровАртём МихалковВладимир МишуковГеоргий МолодцовЕвгений СангаджиевАндрей СильвестровАнна СлюОльга СтолповскаяАлександр Хант

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